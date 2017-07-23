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17:05 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге станцию метро закрыли на полчаса из-за забытой сумки

Сотрудникам петербургского метрополитена пришлось на полчаса закрыть станцию метро «Горьковская» по традиционной причине — на платформе нашли бесхозный предмет.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба городской подземки, двери «Горьковской» были закрыты на вход в 14.13. При этом поезда, следовавшие по второй линии между станциями «Петроградская» и «Невский проспект» проезжали «Горьковскую» без остановки.

В ходе тщательной проверки никаких опасных веществ или устройств в забытой сумке не обнаружили — там оказались только личные вещи. В 14.48 станцию вновь открыли, сейчас она работает в штатном режиме.

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