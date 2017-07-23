В Петербурге станцию метро закрыли на полчаса из-за забытой сумки
Сотрудникам петербургского метрополитена пришлось на полчаса закрыть станцию метро «Горьковская» по традиционной причине — на платформе нашли бесхозный предмет.
Сотрудникам петербургского метрополитена пришлось на полчаса закрыть станцию метро «Горьковская» по традиционной причине — на платформе нашли бесхозный предмет.
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В ходе тщательной проверки никаких опасных веществ или устройств в забытой сумке не обнаружили — там оказались только личные вещи. В 14.48 станцию вновь открыли, сейчас она работает в штатном режиме.