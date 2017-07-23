Гигантскую свёклу выращивают в Жамбылской области

Источник: Informburo.kz

В Жамбылской области выращивают гигантскую свёклу, вес каждого корнеплода составляет около пяти килограммов. Урожай сахарной свёклы в крестьянском хозяйстве «Трансфер» Меркенского района уже считают рекордным, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.

Лично посмотреть на овощи-гиганты приехал аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев. Визит чиновника прошёл в рамках программы семинара-совещания «День поля 2017».

Источник: Informburo.kz

В 2016 году крестьянское хозяйство «Трансфер» с каждого гектара получило по 800 центнеров сладких корней. В этом году, объединившись с несколькими земляками, глава хозяйства Бондаренко разместил приоритетную культуру на 200 гектарах. Поливает сахарную свёклу исключительно с помощью влагосберегательных технологий.

«В этом году мы используем новые семена сорта КВС, благодаря чему уже сейчас вес корнеплода доходит до 4,5 килограммов. При соблюдении агротехнических норм урожайность такого сорта составляет до 1000 центнеров с гектара. У неё также высокая сахаристость. Сейчас хотим купить новый большой германский комбайн, убирающий по 20−25 гектаров свёклы в день», — отмечает глава хозяйства Владимир Бондаренко.

Фермер также отмечает, что благодаря всемерной государственной поддержке для крестьян создаются прекрасные условия. Поэтому выращивать сахарную свёклу хозяйствам становится выгодно.

Источник: Informburo.kz

Источник: Informburo.kz

По информации руководителя управления сельского хозяйства Нуржана Нуржигитова в этом году акимат области выделил 220 млн тенге на закупку семян. Ещё 420 млн предусмотрено на приобретение новой техники.

Гигантскую свёклу собирают и в Алматинской области. В сентябре 2016 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил одно из таких хозяйств и рассказал аграриям о новом подходе к субсидированию.