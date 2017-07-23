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17:12 (мск), источник: РИА Новости

Глава Роспотребнадзора назвала города, лидирующие по заболеваемости ВИЧ

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 23 июл — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург лидируют в России по числу заражений ВИЧ и СПИДом.

Источник: РИА Новости
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«Вы знаете, что Кемерово у нас в лидерах в стране по этой опасности? Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург, к сожалению, это точки, которые сегодня на нашей карте горят», — сказала Попова на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской области.

Кузбасс с 2010 года входит в число регионов, лидирующих в России по зарегистрированным новым случаям, однако специалисты объясняют это, в частности, рядом объективных причин, включая высокую доступность обследований.

В начале ноября 2016 года управление здравоохранения администрации Екатеринбурга сообщило, что в городе зарегистрировано 26693 случаев ВИЧ-инфекции. Это составляет 1826 человек на 100 тысяч жителей, то есть 1,8% населения мегаполиса. Иными словами, заражен каждый 50-й.

Комментарии
1
САНЯ ВЕТРОВ
Города были с предприятиями градообразующие....шахты и заводы...сейчас новых городов не строят...предприятия гиганты либо не выжили либо в честных руках и не требуют больших рабочих ресурсов..перспектив нет ни в работе ни в карьере в целом...на фоне дегродации этих городов постоянно раздувают Москву и С-Петербург...куда уезжает большая часть работоспособного трезвого населения...а остаётся люди зоны риска
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