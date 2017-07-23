Глава Роспотребнадзора назвала города, лидирующие по заболеваемости ВИЧ

«Вы знаете, что Кемерово у нас в лидерах в стране по этой опасности? Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург, к сожалению, это точки, которые сегодня на нашей карте горят», — сказала Попова на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской области.
Кузбасс с 2010 года входит в число регионов, лидирующих в России по зарегистрированным новым случаям, однако специалисты объясняют это, в частности, рядом объективных причин, включая высокую доступность обследований.
В начале ноября 2016 года управление здравоохранения администрации Екатеринбурга сообщило, что в городе зарегистрировано 26693 случаев ВИЧ-инфекции. Это составляет 1826 человек на 100 тысяч жителей, то есть 1,8% населения мегаполиса. Иными словами, заражен каждый 50-й.