Глава Роспотребнадзора назвала города, лидирующие по заболеваемости ВИЧ

Источник: РИА Новости

«Вы знаете, что Кемерово у нас в лидерах в стране по этой опасности? Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург, к сожалению, это точки, которые сегодня на нашей карте горят», — сказала Попова на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской области.

Кузбасс с 2010 года входит в число регионов, лидирующих в России по зарегистрированным новым случаям, однако специалисты объясняют это, в частности, рядом объективных причин, включая высокую доступность обследований.