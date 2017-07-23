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16:45 (мск), источник: БЕЛТА

«Сокровища Древнего Египта» привезут в Минск

Экспозиция, которая разместится в четырех залах музея, познакомит с богатством и историей цивилизации, полной загадок и мифов.

Источник: БЕЛТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погребальную маску Тутанхамона увидят посетители выставки «Сокровища Древнего Египта» в Минске, сообщили БЕЛТА в Национальном художественном музее Беларуси.

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Экспозиция, которая разместится в четырех залах музея, познакомит с богатством и историей цивилизации, полной загадок и мифов. Среди более 300 экспонатов — погребальная маска Тутанхамона, загадочный Сфинкс, статуя божества Ку, мумии, ювелирные украшения, саркофаги, амулеты и папирусы, выполненные в соответствии с технологиями того времени, и многое другое.

Выставка разделена на шесть тематических зон. Проходя по залам, посетители узнают о повседневной жизни древних египтян, увидят, как велось сельское хозяйство, получат представление о военных технологиях и кораблестроении, познакомятся с династиями правителей, а также раскроют секреты культа загробной жизни.

Планируется, что работа выставки будет проходить с 9 сентября по 10 декабря.

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