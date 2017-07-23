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17:02 (мск), источник: ТАСС

МЧС провело учения по ликвидации последствий теракта в детском санатории в Петербурге

В учениях приняли участие более ста человек и 20 единиц техники различного назначения.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 23 июля. Командно-штабные учения по ликвидации последствий теракта прошли в детском санатории в Курортном районе Санкт-Петербурга, сообщили в воскресенье ТАСС в городском главке МЧС РФ.

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«Объектом учений был выбран детский санаторий “Солнечное”. По легенде, в здании лечебно-оздоровительного комплекса был обнаружен подозрительный предмет. Несмотря на то, что прибывшие к месту происшествия сотрудники полиции накрыли предмет защитным средством, произошло срабатывание самодельного взрывного устройства, повлекшее частичное обрушение конструкций здания и возникновение пожара», — сказал представитель министерства.

На месте был организован оперативный штаб. Персонал учреждения отработал эвакуацию детей. «Заблокированных» на одном из этажей людей вытащили спасатели. «В учениях приняли участие более ста человек и 20 единиц техники различного назначения», — отметили в пресс-службе.

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