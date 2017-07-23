МЧС провело учения по ликвидации последствий теракта в детском санатории в Петербурге
В учениях приняли участие более ста человек и 20 единиц техники различного назначения.
В учениях приняли участие более ста человек и 20 единиц техники различного назначения.
ТАСС, 23 июля.
«Объектом учений был выбран детский санаторий “Солнечное”. По легенде, в здании
На месте был организован оперативный штаб. Персонал учреждения отработал эвакуацию детей. «Заблокированных» на одном из этажей людей вытащили спасатели. «В учениях приняли участие более ста человек и 20 единиц техники различного назначения», — отметили в