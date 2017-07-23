Без вести пропавшего пенсионера нашли на пятые сутки заблудившимся в поле

Источник: Informburo.kz

67-летний житель села Жалтыр Акмолинской области Евгений Пензиев пропал 17 июля — уехал на рыбалку и не вернулся. Сначала родные пытались найти его самостоятельно, но спустя два дня решили обратиться в полицию.

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На поиск без вести пропавшего тут же выдвинулся личный состав Астраханского РОВД. Им помогали односельчане и родные пенсионера. Ориентировки были направлены во все территориальные подразделения ДВД Акмолинской области и Астаны.

«Полицейские опросили всех сельчан, тех, кто мог видеть Евгения Петровича в день исчезновения. В течение суток велись усиленные поиски, была прочёсана огромная территория, опрошены таксисты, работники и водители железнодорожной и автостанции», — рассказали в пресс-службе ДВД Акмолинской области.

Мужчину нашли на пятые сутки блуждающим в поле. Оказалось, он заблудился и в течение нескольких дней бродил по округе, не мог найти дорогу.

В настоящее время пенсионер находится дома с родными.