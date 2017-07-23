Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-депутат Рады: Ситуация на границе с Крымом — критическая
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Украинцы ответили на предложение отправить Ахеджакову в Киев
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
МО РФ рассказало о новом самолете с укороченным взлетом – СМИ
Украинцы готовы на уступки для мира на Донбассе
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Соблазнительный купальник: Серябкина похвасталась фигурой
СМИ: в Сети удивлены изменившейся внешностью Лорак
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
10Землетрясение в Эгейском море
17:59 (мск), источник: Informburo.kz

Без вести пропавшего пенсионера нашли на пятые сутки заблудившимся в поле

Избежать трагедии помогли оперативные действия полицейских. Сейчас пожилой мужчина уже дома.

Источник: Informburo.kz

67-летний житель села Жалтыр Акмолинской области Евгений Пензиев пропал 17 июля — уехал на рыбалку и не вернулся. Сначала родные пытались найти его самостоятельно, но спустя два дня решили обратиться в полицию.

Читайте также
Алматинец страдает от действий своего двойника из Шымкента

На поиск без вести пропавшего тут же выдвинулся личный состав Астраханского РОВД. Им помогали односельчане и родные пенсионера. Ориентировки были направлены во все территориальные подразделения ДВД Акмолинской области и Астаны.

«Полицейские опросили всех сельчан, тех, кто мог видеть Евгения Петровича в день исчезновения. В течение суток велись усиленные поиски, была прочёсана огромная территория, опрошены таксисты, работники и водители железнодорожной и автостанции», — рассказали в пресс-службе ДВД Акмолинской области.

Мужчину нашли на пятые сутки блуждающим в поле. Оказалось, он заблудился и в течение нескольких дней бродил по округе, не мог найти дорогу.

В настоящее время пенсионер находится дома с родными.

С начала года акмолинскими полицейскими установлено местонахождение 58-и без вести пропавших людей, в том числе пяти несовершеннолетних.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Синоптики рассказали, какой будет погода в понедельник, 24 июля
Белый дом: Трамп поддерживает закон о новых санкциях в против РФ
Умер первый советский миллионер Артем Тарасов
Ростуризм объяснил задержку 300 российских туристов в Бодруме
СК сообщил о заочном аресте следователя и прокурора Украины
В Роспотребнадзоре назвали города-лидеры по распространению ВИЧ
В Москве скончалась ведущая программы «Доброе утро»
Обратившаяся к Путину студентка сможет освоить два инструмента
Спорт
Вам страшно? «Уфе» нет. «Спартак» опять не победил Преимущество, моменты, невезение. «Спартак» опять оставляет больше вопросов, чем ответов
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
Как использовать для хранения место вокруг окна
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Бизнесмены раскупили памятники архитектуры в Петербурге
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь