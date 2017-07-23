Власти планируют штрафовать авиакомпании за пьянство пилотов

Рейс в итоге отменили. Вскоре на инцидент отреагировал главный госорган в делах воздушных — Комитет гражданской авиации. Вечером 22 июля на странице ведомства в Facebook появился пост о подобных нарушениях. В нем говорится, что на территории Казахстана в и других странах СНГ перед каждым полетом проводятся медицинские осмотры. Медики проверяют не только наличие запрещенных веществ в крови пилотов, но и не болеет ли летчик, не переутомлен ли он..



В других странах иная практика: вместо предполетных осмотров проводятся выборочные проверки (на такой проверке, во всей видимости, и попался пилот «Эйр Астаны» — ред.). Сейчас процедура реакции на подобные нарушения такова: при выявлении применения запрещенных веществ член экипажа временно отстраняется от работы, компания проводит внутреннее расследование и принимает дисциплинарные меры. Однако власти Казахстана намереваются наказание ужесточить и ввести штрафы. «В настоящее время Комитетом гражданской авиации МИР РК прорабатываются вопросы установления на законодательном уровне ответственности первых руководителей эксплуатантов (авиакомпаний) за обеспечение безопасности полетов, а также при их нарушении административной ответственности с наложением административных штрафов», — говорится в сообщении комитета.