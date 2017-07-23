В Башкирии потеплеет до +32 градусов

Температура воздуха ночью составит 11−16 градусов, днем на севере республики столбик термометра покажет отметку +20−25 градусов, а по юго-востоку потеплеет до +32 градусов.

МЧС республики предупреждает об ухудшении видимости на дорогах: ночью и утром возможен туман с видимостью 500 м и менее — уточнили в пресс-службе ведомства.