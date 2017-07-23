В Башкирии потеплеет до +32 градусов
Но в некоторых районах республики все же возможны ливни с грозами.
Но в некоторых районах республики все же возможны ливни с грозами.
Завтра, 24 июля, в Башкирии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах республики возможны грозы. грозы. Ветер слабый 0−5 м/с,.
Температура воздуха ночью составит 11−16 градусов, днем на севере республики столбик термометра покажет отметку +20−25 градусов, а по
МЧС республики предупреждает об ухудшении видимости на дорогах: ночью и утром возможен туман с видимостью 500 м и менее — уточнили в