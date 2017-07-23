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21:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии потеплеет до +32 градусов

Но в некоторых районах республики все же возможны ливни с грозами.

Источник: Reuters

Завтра, 24 июля, в Башкирии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах республики возможны грозы. грозы. Ветер слабый 0−5 м/с,.

Температура воздуха ночью составит 11−16 градусов, днем на севере республики столбик термометра покажет отметку +20−25 градусов, а по юго-востоку потеплеет до +32 градусов.

МЧС республики предупреждает об ухудшении видимости на дорогах: ночью и утром возможен туман с видимостью 500 м и менее — уточнили в пресс-службе ведомства.

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