Британцы сообщили о найденном у берегов Исландии нацистском золоте

Источник: РИА "Новости"

Члены команды Advanced Marine Services («Передовая морская служба») полагают, что найденный ими в 120 милях к юго-востоку от Исландии объект — это немецкий корабль SS Minden, перевозивший в сентябре 1939 года золото из Южной Америки в Германию и затопленный по приказу Гитлера после того, как его выследили британские военные.

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Британцы ждут от властей Исландии разрешения на вскрытие контейнера, находящегося на корабле. В нем, предположительно, находится золото, общая стоимость которого превышает 100 миллионов фунтов стерлингов (около 130 миллионов долларов). При этом, как указывает издание, кладоискатели считают, что найденные сокровища должны принадлежать им.

Весной Рейкьявик выразил обеспокоенность несанкционированными действиями британцев в исландских территориальных водах. Пограничники обнаружили команду Advanced Marine Services, работающую на арендованной в Норвегии платформе Seabed Constructor. Никто из британцев не мог внятно объяснить пограничникам, чем они занимаются. По словам руководителя береговой охраны Исландии Георга Ларуссона, у кладоискателей не было никакого разрешения на проведения работ.