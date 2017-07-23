Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Гаага признала Россию виновной
Тюменские хирурги пересадили мужчине почти всю кожу
Мария Кожевникова родила третьего ребенка
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Украинцы ответили на предложение отправить Ахеджакову в Киев
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Броневик «Буран» — новая российская разработка
В Москве наказали гаишника-хама (видео)
МО РФ рассказало о новом самолете с укороченным взлетом – СМИ
Украинцы готовы на уступки для мира на Донбассе
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Соблазнительный купальник: Серябкина похвасталась фигурой
СМИ: в Сети удивлены изменившейся внешностью Лорак
Московские квартиры стали рекордно доступными
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
10Землетрясение в Эгейском море
17:57 (мск), источник: Sputniknews.kz

Николас Кейдж в чапане стал героем очередных мемов

Приезд в Астану голливудской звезды Николаса Кейджа взбудоражил не только астанчан, но и всю русскоязычную интернет-аудиторию.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 23 июл — Sputnik. Визит в Астану на кинофестиваль «Евразия» сделал голливудского актера Николаса Кейджа героем нового мема.

На этот раз пользователей интернета впечатлило фото, на котором Кейдж с печальным лицом стоит в казахском чапане в компании скрипачки, ректора Казахского национального университета искусств Айман Мусаходжаевой.

Во время загрузки произошла ошибка.

​В социальных сетях мем условно называют «Кто-кто? Кейдж в пальто», «Кто здесь?», «Растерянный Кейдж», «Взгрустнулось». ​

Актера сравнивают с Буншей из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», ставят в компанию к «Свидетелю из Фрязино», коллажируют с супергеройскими постерами и помещают на полотна известных художников.

Отметим, что в интернете существуют другой популярный интернациональный мем с Николасом Кейджем «Да ладно?!», взятый из фильма «Поцелуй вампира», вышедшего в 1988 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Николас Кейдж в чапане стал героем очередных мемов
Белый дом: Трамп поддерживает закон о новых санкциях в против РФ
Умер первый советский миллионер Артем Тарасов
Ростуризм объяснил задержку 300 российских туристов в Бодруме
СК сообщил о заочном аресте следователя и прокурора Украины
В Роспотребнадзоре назвали города-лидеры по распространению ВИЧ
В Москве скончалась ведущая программы «Доброе утро»
Обратившаяся к Путину студентка сможет освоить два инструмента
Спорт
Вам страшно? «Уфе» нет. «Спартак» опять не победил Преимущество, моменты, невезение. «Спартак» опять оставляет больше вопросов, чем ответов
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
Как оформить интерьер в стиле минимализм
У должников за услуги ЖКХ предложили изымать квартиры
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь