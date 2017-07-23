Николас Кейдж в чапане стал героем очередных мемов
Приезд в Астану голливудской звезды Николаса Кейджа взбудоражил не только астанчан, но и всю русскоязычную
Приезд в Астану голливудской звезды Николаса Кейджа взбудоражил не только астанчан, но и всю русскоязычную
АСТАНА, 23 июл — Sputnik. Визит в Астану на кинофестиваль «Евразия» сделал голливудского актера Николаса Кейджа героем нового мема.
На этот раз пользователей интернета впечатлило фото, на котором Кейдж с печальным лицом стоит в казахском чапане в компании скрипачки, ректора Казахского национального университета искусств Айман Мусаходжаевой.
В социальных сетях мем условно называют «Кто-кто? Кейдж в пальто», «Кто здесь?», «Растерянный Кейдж», «Взгрустнулось».
Актера сравнивают с Буншей из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», ставят в компанию к «Свидетелю из Фрязино», коллажируют с супергеройскими постерами и помещают на полотна известных художников.
Отметим, что в интернете существуют другой популярный интернациональный мем с Николасом Кейджем «Да ладно?!», взятый из фильма «Поцелуй вампира», вышедшего в 1988 году.