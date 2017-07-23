Николас Кейдж в чапане стал героем очередных мемов

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 23 июл — Sputnik. Визит в Астану на кинофестиваль «Евразия» сделал голливудского актера Николаса Кейджа героем нового мема.

На этот раз пользователей интернета впечатлило фото, на котором Кейдж с печальным лицом стоит в казахском чапане в компании скрипачки, ректора Казахского национального университета искусств Айман Мусаходжаевой.

​В социальных сетях мем условно называют «Кто-кто? Кейдж в пальто», «Кто здесь?», «Растерянный Кейдж», «Взгрустнулось». ​

Актера сравнивают с Буншей из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», ставят в компанию к «Свидетелю из Фрязино», коллажируют с супергеройскими постерами и помещают на полотна известных художников.