В Воронеже создали карту гопников по районам города
Необычный путеводитель создали пользователи сети.
Необычный путеводитель создали пользователи сети.
Коренные воронежцы знают, в каких районах города лучше не гулять вечерами, а в какие лучше и днем не заезжать без необходимости. А вот туристы и гости города таких тонкостей не знают. В сети появилась карта гопников по районам Воронежа.
Инициативные горожане пометили районы разными цветами от спокойного зеленого до опасного красного. Также на карте разместили фигурки людей, сидящих на корточках — как символическое изображение гопников.
Самым спокойным районом города авторы карты признали Центральный, его отметили силуэтом всего одного гопника. Ленинский район окрасили в желтый цвет и поместили две фигурки гопника. Советский и Коминтерновский районы оценили в три фигурки. Железнодорожный — в четыре. А самым опасным посчитали Левобережный район — 12 фигурок гопников.
Под картой, опубликованной в популярном сообществе разгорелась полемика. Большинство пользователей отметили, что свои неблагоприятные места есть почти в каждом районе, но считать от этого опасным целый район не всегда стоит.
Отметим, что акция с «гоп-картами» городов России стартовала с Саратова. Именно там сделали и опубликовали первую карту, в которой показали, в каких районах безопасно ночью, в каких — только днем, а куда лучше вообще не соваться. Другие города решили не отставать и начали создавать «гоп-карты» своих городов.