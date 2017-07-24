В Воронеже создали карту гопников по районам города

Коренные воронежцы знают, в каких районах города лучше не гулять вечерами, а в какие лучше и днем не заезжать без необходимости. А вот туристы и гости города таких тонкостей не знают. В сети появилась карта гопников по районам Воронежа.

<div id="vk_post_-33041211_3711737"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-33041211_3711737", -33041211, 3711737, '_LOAcca02OOxhwO5SVyUmQUiHg')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Инициативные горожане пометили районы разными цветами от спокойного зеленого до опасного красного. Также на карте разместили фигурки людей, сидящих на корточках — как символическое изображение гопников.

Самым спокойным районом города авторы карты признали Центральный, его отметили силуэтом всего одного гопника. Ленинский район окрасили в желтый цвет и поместили две фигурки гопника. Советский и Коминтерновский районы оценили в три фигурки. Железнодорожный — в четыре. А самым опасным посчитали Левобережный район — 12 фигурок гопников.

Под картой, опубликованной в популярном сообществе разгорелась полемика. Большинство пользователей отметили, что свои неблагоприятные места есть почти в каждом районе, но считать от этого опасным целый район не всегда стоит.