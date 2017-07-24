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07:41 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже создали карту гопников по районам города

Необычный путеводитель создали пользователи сети.

Коренные воронежцы знают, в каких районах города лучше не гулять вечерами, а в какие лучше и днем не заезжать без необходимости. А вот туристы и гости города таких тонкостей не знают. В сети появилась карта гопников по районам Воронежа.

Во время загрузки произошла ошибка.

Инициативные горожане пометили районы разными цветами от спокойного зеленого до опасного красного. Также на карте разместили фигурки людей, сидящих на корточках — как символическое изображение гопников.

Самым спокойным районом города авторы карты признали Центральный, его отметили силуэтом всего одного гопника. Ленинский район окрасили в желтый цвет и поместили две фигурки гопника. Советский и Коминтерновский районы оценили в три фигурки. Железнодорожный — в четыре. А самым опасным посчитали Левобережный район — 12 фигурок гопников.

Под картой, опубликованной в популярном сообществе разгорелась полемика. Большинство пользователей отметили, что свои неблагоприятные места есть почти в каждом районе, но считать от этого опасным целый район не всегда стоит.

Отметим, что акция с «гоп-картами» городов России стартовала с Саратова. Именно там сделали и опубликовали первую карту, в которой показали, в каких районах безопасно ночью, в каких — только днем, а куда лучше вообще не соваться. Другие города решили не отставать и начали создавать «гоп-карты» своих городов.

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