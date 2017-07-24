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08:10 (мск), источник: Pro Город Самара

Новый речной вокзал в Самаре откроется 1 июня 2018 года

Такие сроки поставил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

Новый речной вокзал в Самаре, который должен помочь активно использовать водный транспорт для перевозки пассажиров во время чемпионата мира по футболу, начнет свою работу 1 июня 2018 года.

Такой срок был озвучен губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным во время рабочей встречи с мэром Самары Олегом Фурсовым и министром строительства региона Александром Баландиным.

Новый речной вокзал займет участок площадью 12 тысяч квадратных метров в районе шестого причала. Известно, что здание будет двухэтажным. Там обустроят большой зал ожидания, зону контроля безопасности, камеры хранения и пункты медицинской помощи.

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