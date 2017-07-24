Новый речной вокзал в Самаре откроется 1 июня 2018 года

Новый речной вокзал в Самаре, который должен помочь активно использовать водный транспорт для перевозки пассажиров во время чемпионата мира по футболу, начнет свою работу 1 июня 2018 года.

Такой срок был озвучен губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным во время рабочей встречи с мэром Самары Олегом Фурсовым и министром строительства региона Александром Баландиным.