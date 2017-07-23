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20:34 (мск), источник: РИА Новости

Самолет с застрявшими в Бодруме туристами вылетел в Москву

АНКАРА, 23 июл — РИА Новости, Федор Смирнов. Российские туристы, которые в пятницу застряли на турецком курорте Бодрум, вылетели в Москву, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье. Дежурный в аэропорту Бодрума подтвердил эту информацию.

Источник: Reuters

Рейс авиакомпании iFly должен был вылететь еще в пятницу, однако самолет был задержан, и российские туристы остались ждать вылета в турецком городе Бодрум, близ которого в ночь на пятницу произошло землетрясение.

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В воскресенье сообщалось, что вылет ожидается в 14.00. Ростуризм заявлял, что туристы вылетят в ближайшее время, однако затем в генконсульстве РФ со ссылкой на представителей авиакомпании iFly рассказали РИА Новости, что вылет ожидается лишь в 18.40 мск. Вечером в воскресенье дежурный по аэропорту Бодрума сообщил, что лайнер за российскими туристами прибыл, называлось время вылета — 19.00. Однако дежурный по аэропорту Бодрума рассказал РИА Новости, что вылет вновь задержан до полуночи.

«Самолет с россиянами на борту, наконец, вылетел в Москву, об этом нам сообщил туроператор», — сказал представитель генконсульства.

Дежурный по аэропорту Милас-Бодрум Уфук Чепе подтвердил РИА Новости информацию о вылете лайнера в Москву.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров после многочасовых задержек рейсов авиакомпании iFly.

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