Самолет с застрявшими в Бодруме туристами вылетел в Москву

Рейс авиакомпании iFly должен был вылететь еще в пятницу, однако самолет был задержан, и российские туристы остались ждать вылета в турецком городе Бодрум, близ которого в ночь на пятницу произошло землетрясение.

В воскресенье сообщалось, что вылет ожидается в 14.00. Ростуризм заявлял, что туристы вылетят в ближайшее время, однако затем в генконсульстве РФ со ссылкой на представителей авиакомпании iFly рассказали РИА Новости, что вылет ожидается лишь в 18.40 мск. Вечером в воскресенье дежурный по аэропорту Бодрума сообщил, что лайнер за российскими туристами прибыл, называлось время вылета — 19.00. Однако дежурный по аэропорту Бодрума рассказал РИА Новости, что вылет вновь задержан до полуночи.