Николас Кейдж в казахском национальном костюме стал звездой соцсетей

Фотография Николаса в национальном казахском облачении была сделана во время пресс-конференции 22 июля. Кадр появился в Инстаграме и моментально стала хитом соцсетей. На снимке Кейдж позирует вместе с народной артисткой страны Айман Мусаходжаевой. Заморский гость выглядит несколько ошарашенным — то ли одежда показалась ему слишком тяжелой, то ли Николасу просто стало жарко в массивном халате.
Кроме шапки и чапана организаторы подарили Кейджу местный сыр курт и диск с казахским фильмом «Алмазный меч». В Астане Николас так же встретился со школьниками и студентами — он побывал на открытии международного детского кинофестиваля «Пять континентов». Начав свою приветственную речь, голливудских артист обратился к аудитории на казахском. И хотя на казахском Николас произнёс всего пару слов, он окончательно покорил зрителей. Чуть позже Кейдж засучил рукава и взялся за лопату, посадив дерево вместе с мэром Астаны.
К слову, на тринадцатый международный фестиваль «Евразия» приехал ещё один обладатель «Оскара» — Эдриан Броуди. Актёр тепло общался с поклонниками и даже делал селфи со всеми желающими.