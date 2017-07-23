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21:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Николас Кейдж в казахском национальном костюме стал звездой соцсетей

Звезду голливудских драм и боевиков Николаса Кейджа в Астане ждали как самого дорогого гостя. Актёр прилетел в Казахстан на кинофестиваль «Евразия». Организаторы встретили артиста в соответствии с национальными традициями гостеприимства и на одном из фестивальных мероприятий нарядили Кейджа в чапан — популярный в Азии халат, который носят поверх одежды. Голову заокеанского гостя украсила богатая шапка, отороченная мехом.

Источник: AP 2017
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Фотография Николаса в национальном казахском облачении была сделана во время пресс-конференции 22 июля. Кадр появился в Инстаграме и моментально стала хитом соцсетей. На снимке Кейдж позирует вместе с народной артисткой страны Айман Мусаходжаевой. Заморский гость выглядит несколько ошарашенным — то ли одежда показалась ему слишком тяжелой, то ли Николасу просто стало жарко в массивном халате.

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Кроме шапки и чапана организаторы подарили Кейджу местный сыр курт и диск с казахским фильмом «Алмазный меч». В Астане Николас так же встретился со школьниками и студентами — он побывал на открытии международного детского кинофестиваля «Пять континентов». Начав свою приветственную речь, голливудских артист обратился к аудитории на казахском. И хотя на казахском Николас произнёс всего пару слов, он окончательно покорил зрителей. Чуть позже Кейдж засучил рукава и взялся за лопату, посадив дерево вместе с мэром Астаны.

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К слову, на тринадцатый международный фестиваль «Евразия» приехал ещё один обладатель «Оскара» — Эдриан Броуди. Актёр тепло общался с поклонниками и даже делал селфи со всеми желающими.

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