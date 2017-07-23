СМИ назвали причину смерти первого советского миллионера

Тарасов был одним из самых известных участников кооперативного движения в СССР. В 1987 году предприниматель создал кооператив, а уже через два года сообщил, что стал первым легальным миллионером в стране. В 1990-м Тарасов стал народным депутатом РСФСР. После распада Советского Союза бизнесмен эмигрировал в Великобританию, однако позже вернулся в Россию и был избран в Госдуму первого созыва. В 1996 году Тарасов выдвигался кандидатом в президенты, но в итоге так и не принял участие в выборах, потому что его не зарегистрировали. В 2016 году баллотировался в нижнюю палату парламента от партии «Яблоко». Был генеральным директором «Института Инноваций».