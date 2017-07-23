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22:39 (мск), источник: РИА Новости

СМИ назвали причину смерти первого советского миллионера

Причиной смерти первого легального миллионера СССР Артема Тарасова стала пневмония. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на источники.

Источник: РИА Новости

По информации издания, предприниматель пытался побороть недуг самостоятельно. Друг Тарасова, который должен был принести ему лекарство, нашел его мертвым.

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Ранее о смерти бизнесмена сообщила партия «Яблоко», в которой он состоял с 2016 года. Тарасову было 67 лет. О дате и месте похорон первого советского миллионера родственники должны сообщить в понедельник, 24 июля.

Тарасов был одним из самых известных участников кооперативного движения в СССР. В 1987 году предприниматель создал кооператив, а уже через два года сообщил, что стал первым легальным миллионером в стране. В 1990-м Тарасов стал народным депутатом РСФСР. После распада Советского Союза бизнесмен эмигрировал в Великобританию, однако позже вернулся в Россию и был избран в Госдуму первого созыва. В 1996 году Тарасов выдвигался кандидатом в президенты, но в итоге так и не принял участие в выборах, потому что его не зарегистрировали. В 2016 году баллотировался в нижнюю палату парламента от партии «Яблоко». Был генеральным директором «Института Инноваций».

Комментарии
2
Юра+Ира=Л.. !
..и никакие миллионы не спасли..
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Леонид Барковский
Обидно помирать богатым... а с другой стороны, кто из нас наверняка знает как и когда будет наша очередь?
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