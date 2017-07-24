Представители «Артека» пригласили Кустурицу на кинофестиваль

Источник: РИА "Новости"

Кустурица вместе со своей группой The No Smoking Orchestra прибыл в воскресенье утром в Симферополь рейсом из столичного Шереметьево. Вечером в Ялте состоится концерт его группы, на котором будет представлена новая программа.

До концерта музыкант провел пресс-конференцию в Ялте, на которой представители лагеря «Артек» передали ему официальное приглашение на кинофестиваль и подарили альбом и картину воспитанников.

Представители севастопольских СМИ в свою очередь пригласили режиссера посетить город-герой. Кустурица пообещал сделать это в свой следующий визит.

«На следующий год, возможно», — сказал он, сославшись на плотный график концертных выступлений.