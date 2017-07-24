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10:48 (мск), источник: РИА Новости

Представители «Артека» пригласили Кустурицу на кинофестиваль

ЯЛТА, 23 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Представители международного детского центра «Артек» передали сербскому режиссеру и музыканту Эмиру Кустурице приглашение на их кинофестиваль в Крыму.

Источник: РИА "Новости"

Кустурица вместе со своей группой The No Smoking Orchestra прибыл в воскресенье утром в Симферополь рейсом из столичного Шереметьево. Вечером в Ялте состоится концерт его группы, на котором будет представлена новая программа.

До концерта музыкант провел пресс-конференцию в Ялте, на которой представители лагеря «Артек» передали ему официальное приглашение на кинофестиваль и подарили альбом и картину воспитанников.

Представители севастопольских СМИ в свою очередь пригласили режиссера посетить город-герой. Кустурица пообещал сделать это в свой следующий визит.

«На следующий год, возможно», — сказал он, сославшись на плотный график концертных выступлений.

Кинофестиваль «Алые паруса» традиционно проходит на территории детского центра «Артек» в Крыму уже более 20 лет. В рамках фестиваля проходят конкурсные, внеконкурсные и ретро-программы детских фильмов, а также мастер-классы, встречи и лекции с участием популярных актеров и режиссеров. Также деятели культуры и искусства по желанию исполняют обязанности вожатых и проводят с детьми полноценный день.

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