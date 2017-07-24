В Коктебеле определили победителя в «битве» крымских и кубанских вин

«Задумка следующая. Есть тренер Крыма и тренер Кубани. Они выбирают вина одинаковых сортов, но марки разные. Каждый хочет победить, поэтому выбирает, на свой взгляд, самое удачное вино. Потом мы собираем людей, которые с двумя бокалами пробуют вслепую вина и делают выбор в пользу наиболее понравившегося. Матч проходит в два тайма: первый — дегустация белых вин, второй — красных. После этого подводится итог. Сегодня победили вина Кубани со счетом 7:5», — сказал Ковалев.