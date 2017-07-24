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00:00 (мск), источник: РИА Новости

В Москве возник стихийный мемориал в память о фронтмене Linkin Park

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Стихийный мемориал в память о погибшем фронтмене американской группы Linkin Park Честере Беннингтоне возник у здания посольства США в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

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10
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10
фотографий

Около информационного щита американской дипмиссии прикреплены несколько больших фотографий музыканта и воздушный шар в виде сердца, горят свечи, лежат листки со стихами из песен Беннингтона, цветы и игрушки, которые третий день подряд продолжают приносить москвичи.

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Несмотря на поздний час воскресенья, около здания посольства стоят несколько десятков поклонников солиста Linkin Park. В основном это молодые люди, некоторые из них плачут, кто-то читает стихи.

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«When my time comes.

Forget the wrong that I’ve done.

Help me leave behind some.

Reasons to be missed.

And don’t resent me.

And when you’re feeling empty.

Keep me in your memory.

Leave out all the rest.

Leave out all the rest, — напечатан на одном из листков отрывок из песни «Когда мое время придет».

Беннингтон (41 год) был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер подтвердил, что причиной смерти Беннингтона стало самоубийство.

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