В Москве возник стихийный мемориал в память о фронтмене Linkin Park

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Около информационного щита американской дипмиссии прикреплены несколько больших фотографий музыканта и воздушный шар в виде сердца, горят свечи, лежат листки со стихами из песен Беннингтона, цветы и игрушки, которые третий день подряд продолжают приносить москвичи.

Несмотря на поздний час воскресенья, около здания посольства стоят несколько десятков поклонников солиста Linkin Park. В основном это молодые люди, некоторые из них плачут, кто-то читает стихи.

<div id="vk_post_-22736034_514701"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-22736034_514701", -22736034, 514701, 'y6TsrSx4uMff47_QbG8WV-fTNFU')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

«When my time comes.

Forget the wrong that I’ve done.

Help me leave behind some.

Reasons to be missed.

And don’t resent me.

And when you’re feeling empty.

Keep me in your memory.

Leave out all the rest.

Leave out all the rest, — напечатан на одном из листков отрывок из песни «Когда мое время придет».