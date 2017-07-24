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00:25 (мск), источник: m24.ru

Керченский мост из скамеек построят в парке Горького

Всего в парке Горького установят пять скамеек с логотипом Крымского моста через Керченский пролив.

Скамейки-мосты, уменьшенные копии Крымского моста, который свяжет Керчь и Тамань, появятся в парке Горького. Об этом говорится в документации парка. Скамейки будут точной копией лавочек, которые находятся в Крыму.

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Пятиметровые металлические скамейки появятся на Университетской площади МГУ, на Воробьевской набережной, на пляже Ленинских гор, у Зеленого театра парка и на Титовском проезде.

Подобную лавочку установили этой весной на Таманском берегу Крыма с видом на Керченский пролив. А летом на Старом Арбате открылась выставка фотографий, посвященных строительству Крымского моста. Снимки рассказывают обо всех этапах реализации этого масштабного проекта.

Строящийся мост через Керченский пролив — один из крупнейших мостов в России. Он состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Его протяженность — 19 километров. Движение автомобилей откроется в декабре 2018 года, поездов — в 2019 году.

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