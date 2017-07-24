Первооткрыватель структуры ДНК получит мантию почетного доктора СПбГУ и выступит с лекцией
Звание почетного доктора
Звание почетного доктора
24 июля в Санкт-Петербургском государственном университете состоится церемония вручения мантии почетного доктора СПбГУ выдающемуся американскому биологу и генетику Джеймсу Уотсону. Ученый выступит с открытой лекцией “Семьдесят нескучных лет в науке”.
Звание почетного доктора
Две спирали ДНК
В 1952 году Уотсон вместе с физиком Фрэнсисом Криком взялись за моделирование структуры ДНК и поострили двухспиральную модель, опубликовав результаты работы в мае 1953 года в журнале Natura. В 1962 году вместе с физиком и молекулярным биологом Морисом Уилкинсом Уотсон и Крик стали лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине.
В 1989—1992 годах Уотсон организовал и руководил проектом «Геном человека» по расшифровке последовательности человеческой ДНК. Он стал первым землянином, чей геном был расшифрован полностью. Сейчас ученый занят поиском и исследованием генов психических заболеваний. Он утверждает, что глупость — это болезнь, которая лечится.
Уотсон в подростковом возрасте увлекся орнитологией, поступил в Чикагский университет в 15 лет. Свою Нобелевскую медаль Уотсон выставил на аукцион, чтобы собрать средства на университетскую науку. 4 декабря 2014 года на аукционе Christie’s медаль приобрел российский миллиардер Алишер Усманов и вернул ее ученому.
О звании почетного доктора СПбГУ
Звание почетного доктора
Всего в СПбГУ 129 почетных докторов, среди них — Алексий Второй (в 1990—2008 годах — патриарх Московский и всея Руси), лауреат Нобелевской премии, писатель Орхан Памук, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, лауреат премии памяти Нобеля по экономике, экономист Василий Леонтьев.