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09:22 (мск), источник: РИА Новости

Суд рассмотрит иск омича, не получившего работу из-за внешности

НОВОСИБИРСК, 24 июл — РИА Новости. Первомайский районный суд Омска в понедельник рассмотрит иск местного жителя к магазину спортивного питания, куда его не взяли на работу продавцом-консультантом, объяснив это его похожей на гея внешностью.

Источник: РИА Новости

Житель Омска подал в суд на местный магазин спортивного питания за отказ в приеме на работу. Истец утверждает, что получил отказ из-за того, что своими манерами и внешним видом якобы напоминает гея, а магазин сослался на закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Впоследствии директор магазина объяснил, что кандидат на вакантную должность был слишком худым для представления спортивного питания, а также не разбирался в товаре.

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Истец сообщил РИА Новости, что считает руководство магазина нарушившим 37-ю статью конституции (о праве каждого на труд) и Трудовой кодекс. Молодой человек надеется на официальные извинения магазина, компенсацию морального вреда и покрытие судебных издержек.

Директор магазина Hardcore Андрей Чистяков сообщил, что не видит в своих действиях нарушения закона и в суде объяснит свою позицию. Он настаивает, что не взял омича на работу, так как тот «никак не подходил под стандарты продавцов спортивного питания», в частности был очень худым и не разбирался в товарах, которые ему предстояло продавать. В то же время директор сказал, что упоминание закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних в официальном ответе появилось из-за «человеческого фактора» — отдел кадров магазина не согласовал с ним текст.

Опрошенные РИА Новости эксперты назвали отказ в работе из-за его принадлежности к ЛГБТ-сообществу незаконным, однако правовые нормы позволяют требовать от будущего сотрудника определенного внешнего вида.

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