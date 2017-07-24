Суд рассмотрит иск омича, не получившего работу из-за внешности

Житель Омска подал в суд на местный магазин спортивного питания за отказ в приеме на работу. Истец утверждает, что получил отказ из-за того, что своими манерами и внешним видом якобы напоминает гея, а магазин сослался на закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Впоследствии директор магазина объяснил, что кандидат на вакантную должность был слишком худым для представления спортивного питания, а также не разбирался в товаре.

Директор магазина Hardcore Андрей Чистяков сообщил, что не видит в своих действиях нарушения закона и в суде объяснит свою позицию. Он настаивает, что не взял омича на работу, так как тот «никак не подходил под стандарты продавцов спортивного питания», в частности был очень худым и не разбирался в товарах, которые ему предстояло продавать. В то же время директор сказал, что упоминание закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних в официальном ответе появилось из-за «человеческого фактора» — отдел кадров магазина не согласовал с ним текст.