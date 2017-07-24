Суд рассмотрит иск омича, не получившего работу из-за внешности
НОВОСИБИРСК, 24 июл — РИА Новости. Первомайский районный суд Омска в понедельник рассмотрит иск местного жителя к магазину спортивного питания, куда его не взяли на работу
НОВОСИБИРСК, 24 июл — РИА Новости. Первомайский районный суд Омска в понедельник рассмотрит иск местного жителя к магазину спортивного питания, куда его не взяли на работу
Житель Омска подал в суд на местный магазин спортивного питания за отказ в приеме на работу. Истец утверждает, что получил отказ
Истец сообщил РИА Новости, что считает руководство магазина нарушившим 37-ю статью конституции (о праве каждого на труд) и Трудовой кодекс. Молодой человек надеется на официальные извинения магазина, компенсацию морального вреда и покрытие судебных издержек.
Директор магазина Hardcore Андрей Чистяков сообщил, что не видит в своих действиях нарушения закона и в суде объяснит свою позицию. Он настаивает, что не взял омича на работу, так как тот «никак не подходил под стандарты продавцов спортивного питания», в частности был очень худым и не разбирался в товарах, которые ему предстояло продавать. В то же время директор сказал, что упоминание закона о запрете
Опрошенные РИА Новости эксперты назвали отказ в работе