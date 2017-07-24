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01:32 (мск), источник: РИА Новости

В РПЦ не считают «Матильду» карикатурой на образ царя

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Русской православной церкви не считают фильм Алексея Учителя «Матильда» сознательным искажением образа святого, однако назвали естественной негативную реакцию части общества.

Источник: РИА "Новости"

Такое мнение высказал пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков в интервью RT.

Учитель снял не камерный фильм для каких-то избранных зрителей, не кино для своих. Он снял кино для широкого проката… И ему, конечно же, нужно понимать, что восприятие его творчества может быть очень неоднозначным… Та реакция, которая есть, — это нечто в достаточной степени естественное. Фильм, очевидно, вызовет неоднозначную реакцию и не пройдёт незамеченным, в том числе и с негативной точки зрения.
Священник Александр Волков
Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси

Он напомнил, что Николай II не только историческая личность, но и православный святой — «и здесь, конечно, нужно понимать, что этим фильмом режиссёр может задеть за живое очень многих людей». «При этом, я думаю, что будет и позитивная реакция на фильм. Я уверен, что в нём есть и правильные, хорошие стороны», — добавил священник.

Пресс-секретарь патриарха также заявил, что фильм Учителя не является сознательным искажением образа святого.

«Я уверен, что, каким бы ни был этот фильм, он не является карикатурой и сознательным искажением образа святого человека», — ответил Волков на вопрос, можно ли провести аналогию между «Матильдой» и карикатурами на исламского пророка Мухаммеда.

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«Есть разница между сознательным эпатированием людей, карикатурным жанром, и высоким кинематографом, частью которого является Алексей Учитель. Это взгляд конкретного режиссёра, конкретного художника на тот или иной исторический аспект, и его попытка своими методами, своими инструментами, своим фильмом донести свою мысль до зрителей, а там — сознательное разжигание розни», — сказал Волков.

Он добавил, что церковь не будет давать официальную оценку фильму «Матильда».

«Нужно категорически избегать, чтобы священник, стоя на амвоне, в проповеди говорил: вот это произведение хорошее, а вот это плохое, на этот фильм ходить нельзя, а туда идите жечь кинотеатры. Такое, конечно, невозможно», — сказал священник.

«Священноначалие церкви не может просто взять и сказать: “Вот это вам должно нравиться, а вот это нет”. Простые свободные люди могут высказывать свою точку зрения, это их право. Если они объединяют себя вокруг православия и говорят: мы, православные, считаем, что этот фильм недостаточно хорош или просто плохой, — то извините. Значит, принимайте их позицию… Разумеется, в этом смысле, мы всегда стремимся к взвешенности и призываем людей не выходить за рамки приличия. В этом смысле, конечно же, нужно предостерегать людей от излишней агрессии», — добавил пресс-секретарь.

Фильм «Матильда» посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий Николай II.

Ранее представители общественного движения «Царский крест» назвали «Матильду» «антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры». Депутат Госдумы Наталья Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину. Позже Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по «Матильде» и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру. По словам депутата, специалисты заключают, что созданный в «Матильде» образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

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