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03:33 (мск), источник: VLADNEWS

Приморцам вновь обещают дожди, грозы и шквалистый ветер

В начале недели погодными условиями будет управлять циклон.

Источник: VLADNEWS

В начале недели на юге Дальневосточного региона погодными условиями будет управлять циклон, смещающийся над Хабаровским краем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В ночь на понедельник, 24 июля, Приморье накроет облачность фронтальных разделов этого циклона. В отдельных районах края пройдут дожди различной интенсивности. Возможны грозы и шквалистые усиления ветра. Температура воздуха ночью +11…+19 °C. Днём столбики термометров не поднимутся выше +20…+28 °C.

Во вторник небольшие кратковременные дожди ещё сохранятся, затем осадки маловероятны.

К середине недели в Приморье потеплеет на 2−4 градуса. Во Владивостоке в ночь на понедельник возможен небольшой дождь. День будет тёплым, без осадков. Воздух прогреется до +24…+27 °C. В дальнейшем осадков не ожидается. Ночной фон температура воздуха +15…+18 °C, максимальная температура воздуха существенно не изменится и будет колебаться в пределах +24…+27 °C.

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