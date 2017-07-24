50 км по Ангаре проплыли иркутские моржи

10 спортсменов, двое из них — из Китая — стартанули утром в субботу от Глазковского моста областного центра. В Ангарск приплыли только на следующий день. Причём все моржи были без термокостюмов. И это при том, что температура воды в реке сейчас всего 10 градусов. Некоторые оказались настолько экстремалами, что обедали и согревались чаем, не выходя из воды. По словам участников заплыва, еще одной трудностью для них оказалось сильное и не везде предсказуемое течение Ангары. Но всё же до конечной точки маршрута добрались все.