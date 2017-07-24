Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на Россию
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Песков откомментировал угрозу Кадырова «поставить раком весь мир»
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
Семейный киднеппинг: как «похищают» собственных детейВ российском законе нет понятия семейного похищения - поэтому если один из родителей прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять
Украинцы ответили на предложение отправить Ахеджакову в Киев
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Броневик «Буран» — новая российская разработка
В Москве наказали гаишника-хама (видео)
МО РФ рассказало о новом самолете с укороченным взлетом – СМИ
Украинцы готовы на уступки для мира на Донбассе
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Соблазнительный купальник: Серябкина похвасталась фигурой
СМИ: в Сети удивлены изменившейся внешностью Лорак
Московские квартиры стали рекордно доступными
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
14События недели в фотографиях
03:28 (мск), источник: Вести Иркутск

50 км по Ангаре проплыли иркутские моржи

От Иркутска до Ангарска добирались сутки. И речь не о пробке, а о 50-километровом заплыве экстремалов из клуба зимнего плаванья «Прибайкальцы».

10 спортсменов, двое из них — из Китая — стартанули утром в субботу от Глазковского моста областного центра. В Ангарск приплыли только на следующий день. Причём все моржи были без термокостюмов. И это при том, что температура воды в реке сейчас всего 10 градусов. Некоторые оказались настолько экстремалами, что обедали и согревались чаем, не выходя из воды. По словам участников заплыва, еще одной трудностью для них оказалось сильное и не везде предсказуемое течение Ангары. Но всё же до конечной точки маршрута добрались все.

— Это год рекордов. Наши коллеги из Кемерово проплыли буквально месяц назад 100 километров от Кемерова до Юрги по Томи. Но там температура позволяет это делать — там она 23 градуса, — говорит президент клуба зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрей Бугай.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Неожиданное признание: что сделал Вороненков за две минуты до убийства
Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
ЕС подготовит возможные меры против антироссийских санкций США
СМИ: Siemens подумывает о кадровых перестановках из-за скандала
Десятки человек убиты в результате серии взрывов в городе Идлиб
Мадуро пообещал посадить судей, назначенных парламентом
Россия сократит расходы на поддержку внешнеполитических НКО
МВД пополнило перечень наркотических средств 13 препаратами
Обратившаяся к Путину студентка сможет освоить два инструмента
Спорт
РФПЛ: «Зенит» вернулся, вернется ли «Спартак»? В субботу «Зенит» одержал важную и трудную победу над «Рубином». «Спартак» вчера в Уфе вновь потерял очки. Два главных фаворита сезона все больше отдаляются друг от друга
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь