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03:45 (мск), источник: VLADNEWS

Полицейские устроили охоту за крабами на дорогах Владивостока

На этот раз не повезло торговцам на Патрокле.

Во Владивостоке полиция продолжает рейды на предмет нелегальной торговли морепродуктами. На этот раз на глаза правоохранителям попался микроавтобус с надписью «Креветка. Краб парной», систематически торгующий на Патрокле, сообщает корреспондент РИА VladNews. Как отмечают местные жители, автомобиль регулярно появляется на «треугольнике» дорожной развязки. Но на этот раз, вечером, 23 июля, судя по всему, торговцам от ответственности уйти не удалось.

Отметим, что технический регламент Таможенного союза указывает, что пищевая продукция должна иметь маркировку и сопроводительные документы, содержащие сведения о производителе и последующих собственниках. Употребление продукции неизвестного происхождения, а также морепродуктов, при перевозке и продаже которых не соблюдался температурный режим, опасно возникновением серьезных кишечных заболеваний.

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