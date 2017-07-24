Полицейские устроили охоту за крабами на дорогах Владивостока

Во Владивостоке полиция продолжает рейды на предмет нелегальной торговли морепродуктами. На этот раз на глаза правоохранителям попался микроавтобус с надписью «Креветка. Краб парной», систематически торгующий на Патрокле, сообщает корреспондент РИА VladNews. Как отмечают местные жители, автомобиль регулярно появляется на «треугольнике» дорожной развязки. Но на этот раз, вечером, 23 июля, судя по всему, торговцам от ответственности уйти не удалось.