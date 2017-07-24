Последствия ливней раздражают приморских автомобилистов (видео)
Последствия ливней раздражают приморских автомобилистов (видео).
Последствия ливней раздражают приморских автомобилистов (видео).
Последствия ливней в Приморье до сих пор доставляют дискомфорт жителям края, сообщает ИА «Дейта.ру».
Так, автолюбители выложили в Instagram видеозапись, на которой машины пересекают затопленный участок дороги Чернятино — Покровка. Со слов очевидцев, запрещающие движение знаки
Напомним, последствия ливневых дождей до сих пор мешают движению в Уссурийске, вода затопила участок около озера Солдатское.
На территории Уссурийского городского округа выпало 88 миллиметров осадков при месячной норме 90 миллиметров. Всего за 20 и 21 июля выпало 134 миллиметра осадков, это рекордные показатели за последние пять лет.
Василий Кучин.