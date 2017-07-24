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04:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Последствия ливней раздражают приморских автомобилистов (видео)

Последствия ливней раздражают приморских автомобилистов (видео).

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Последствия ливней в Приморье до сих пор доставляют дискомфорт жителям края, сообщает ИА «Дейта.ру».

Так, автолюбители выложили в Instagram видеозапись, на которой машины пересекают затопленный участок дороги Чернятино — Покровка. Со слов очевидцев, запрещающие движение знаки по-прежнему не убраны, несмотря на то, что уровень воды упал. Автомобилисты утверждают, что на данном участке спецслужбы не производили восстановительных работ.

Напомним, последствия ливневых дождей до сих пор мешают движению в Уссурийске, вода затопила участок около озера Солдатское.

На территории Уссурийского городского округа выпало 88 миллиметров осадков при месячной норме 90 миллиметров. Всего за 20 и 21 июля выпало 134 миллиметра осадков, это рекордные показатели за последние пять лет.

Василий Кучин.

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