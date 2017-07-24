«Охоту на ведьм» в белых халатах объявили в Хабаровске

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 24 июля, AmurMedia.

Нелегально оказываемых медицинских услуг в Хабаровске как частными лицами, так и компаниями очень много. Не платя налоги и некачественно выполняя свою работу, представители этого сектора бизнеса в скором времени вынуждены будут привести свою деятельность в соответствие с законом или уйти с рынка — таков итог заседания комитета по развитию частной медицины, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Вопрос о мерах по противодействию нелегальному рынку медицинских услуг в Хабаровском крае обсуждался на заседании комитета по развитию частной системы здравоохранения совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края.

Из представленной на заседании информации следует, что рынок косметологических препаратов и услуг в краевом центре наводнен огромным количеством нелегальной продукции и псвевдоспециалистов — косметологов. В обсуждение попали и медицинские сестры, открывшие частные кабинеты без лицензии, и студенты Хабаровского медицинского университета, начавшие оказывать услуги врача-косметолога за полгода до выпуска, без соответствующей специализации и т. п.

— Посмотрите, что они пишут у себя на страницах в Интернете, — возмущенно сказал директор ООО «Нефертити» Сергей Максимов. — Хирург-косметолог. Нет такой специальности! Есть пластический хирург, есть врач-косметолог. Но люди об этом не знают.

Негодованию официально работающих в секторе частного здравоохранения бизнесменов нет предела. За полгода налоговое бремя одной из медицинских компаний, оказывающих в том числе и косметологические услуги, составляет почти три миллиона рублей. Тогда как подпольные специалисты, практикующие в индустрии красоты, ничего не платят государству. Более того, по словам Сергея Максимова, приходится еще и огрехи за нелегалами исправлять: то губы вернуть, то татуаж удалить и т. п. Однако, статистику «брака» подпольщиков директор «Нефертити» привести не смог: дескать, не ставил своей целью считать количество брака косметологов-подпольщиков.

По данным полиции Хабаровска, за полгода было составлено всего семь протоколов о нарушении правил ведения предпринимательской деятельности, что не характеризует ситуацию, как критическую.

Однако, у Росздравнадзора совершенно иное видение картины. По данным их ведомства, на счету у нарушителей законов и правил работы в сфере медицинских услуг 200 протоколов.

Такое «расхождение» объясняется разными компетенциями ведомств, как стало понятно из горячей дискуссии, разгоревшейся после выступления Максимова. А еще отсутствием простых и легких решений воздействия на нелегальный рынок. Иными словами, пока что-то трагическое не случится, никто из контролирующих органов сделать ничего не может. Решение все же было сформулировано: собранный для заседания материал оформить в виде некоего документа и разослать во все заинтересованные ведомства для получения ответов на вечный вопрос «Что делать?».