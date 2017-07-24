Oxxxymiron выпустит новый трек совместно с рэпером из Хабаровска

К слову, это уже не первая коллаборация рэперов. Первый совместный трек «В тихом омуте» они записали и экранизировали еще в 2011 г., будучи участниками Green Park — эмигрантского неформального объединения из Лондона. Кроме них, в клипе на эту песню появляются и другие члены этой тусовки, а также англоязычный рэпер Devlin.