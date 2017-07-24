Oxxxymiron выпустит новый трек совместно с рэпером из Хабаровска
Сниппет готовящейся к выпуску песни появился в Instagram.
Сниппет готовящейся к выпуску песни появился в Instagram.
Хабаровск, 24 июля, AmurMedia.
Анонс совместной песни с Oxxxymiron опубликовал в Instagram рэпер из Хабаровска Markul. Дата выхода композиции пока неизвестна, сообщает ИА AmurMedia.
Отрывок трека, в котором примет участие Oxxxymiron, появился в Instagram Stories рэпера Markul, откуда и был сохранен поклонниками. Эта композиция, возможно, станет первой, которая прервет затянувшееся молчание именитого исполнителя.
К слову, это уже не первая коллаборация рэперов. Первый совместный трек «В тихом омуте» они записали и экранизировали еще в 2011 г., будучи участниками Green Park — эмигрантского неформального объединения из Лондона. Кроме них, в клипе на эту песню появляются и другие члены этой тусовки, а также англоязычный рэпер Devlin.