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04:17 (мск), источник: AmurMedia.ru

Oxxxymiron выпустит новый трек совместно с рэпером из Хабаровска

Сниппет готовящейся к выпуску песни появился в Instagram.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 24 июля, AmurMedia.

Анонс совместной песни с Oxxxymiron опубликовал в Instagram рэпер из Хабаровска Markul. Дата выхода композиции пока неизвестна, сообщает ИА AmurMedia.

Отрывок трека, в котором примет участие Oxxxymiron, появился в Instagram Stories рэпера Markul, откуда и был сохранен поклонниками. Эта композиция, возможно, станет первой, которая прервет затянувшееся молчание именитого исполнителя.

К слову, это уже не первая коллаборация рэперов. Первый совместный трек «В тихом омуте» они записали и экранизировали еще в 2011 г., будучи участниками Green Park — эмигрантского неформального объединения из Лондона. Кроме них, в клипе на эту песню появляются и другие члены этой тусовки, а также англоязычный рэпер Devlin.

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