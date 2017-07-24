Во славу Перуна: кулачный бой, хождение по углям и богатырская каша в Хабаровске
Древний мужской праздник отметили на берегу Уссури.
Древний мужской праздник отметили на берегу Уссури.
Хабаровск, 24 июля, AmurMedia.
В пригороде Хабаровска сторонники исконно русских традиций отметили славянский праздник воинов, охотников, пасечников, кузнецов, и прочих ремесленников — мужских дел мастеров. Корр. ИА AmurMedia отправился на берег Уссури посмотреть на праздник мужской силы и удали.
Перунов день — славянский праздник воинов, земледельцев и ремесленников, поскольку в старину каждый мужчина должен был не только возделывать землю, но и владеть ножом, мечом или боевым топором. А посему его участники соревновались в древних богатырских забавах — метании ножей, перетягивании каната, борьбе на руках и прочих силовых состязаниях.
Важный эпизод праздник — бой между Перуном и Велесом.
— Перун и Велес были давними соперниками, — рассказывает ведущая праздника. — В славянских мифах есть много историй о противоборстве двух богов. Велес — бог домашего скота, даже похитил будущую жену Перуна. Громовержец неоднократно пытался расправиться с Велесом, но ничего не получалось — хитрый бог ускользал от Перуна, превращаясь в разных животных. Однажды Велес согнал стада Перуна с небес и упрятал весь скот в свои подземные пещеры. За это Перун вызвал Велеса на поединок. Их битва являлась олицетворением вечной борьбы двух сторон мироздания — войны и мира, огня и воды, смерти и жизни.
Несмотря на то, что молодецкие забавы только для мужчин, девушки тоже участвуют в празднике. Они поддерживали и подбадривали своих мужчин, а также пели, танцевавали и водили хороводы. Для всех на костре приготовили вкуснейшую кашу с мясом. Кстати, блюда из мяса — основная еда воинского праздника. Ее дополняли пироги, квас и медовый напиток — сурица. Завершился праздник зажжением крады — обрядового костра, ночным купанием в реке и хождением по углям.