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04:40 (мск), источник: PrimaMedia.ru

С начала лета во Владивостоке повредили и вырубили 83 дерева

Массовые факты незаконного уничтожения зеленых насаждений выявлены на улицах Прапорщика Комарова, Терешковой и Днепровской.

Владивосток, 24 июля, PrimaMedia.

С начала лета сотрудники администрации Владивостока выявили 39 незаконно вырубленных и 44 поврежденных дерева. Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока, при этом массовые факты незаконного уничтожения и повреждения зеленых насаждений выявили на улицах Прапорщика Комарова, Терешковой и Днепровской.

Материалы проверок направлены для дальнейшего разбирательства в правоохранительные и надзорные органы.

«Если вы увидели незаконную вырубку зеленых насаждений, то в первую очередь звоните в дежурную часть УМВД РФ по городу Владивостоку. Телефоны: 02 (если набирать со стационарного телефона) и 002 (с мобильного). Затем информацию необходимо сообщить в управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока по телефонам 2614−371 и 2614−272, а также оставить обращение через интернет-приемную администрации города Владивостока», — отмечается в сообщении мэрии.

Напомним, что на прошлой неделе эксперты регионального отделения ОНФ в Приморском крае предложили включить леса, расположенные в границах административного центра региона, в состав так называемого зеленого пояса — особо охраняемой территории, где вырубка зеленых насаждений существенно ограничена. Данные предложения были оформлены как гражданская инициатива, которая должна помочь прекратить хищнические вырубки редких и ценных лесов на территории Владивостока, в том числе в лесопарковых зонах.

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