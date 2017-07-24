С начала лета во Владивостоке повредили и вырубили 83 дерева

Владивосток, 24 июля, PrimaMedia.

С начала лета сотрудники администрации Владивостока выявили 39 незаконно вырубленных и 44 поврежденных дерева. Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока, при этом массовые факты незаконного уничтожения и повреждения зеленых насаждений выявили на улицах Прапорщика Комарова, Терешковой и Днепровской.

Материалы проверок направлены для дальнейшего разбирательства в правоохранительные и надзорные органы.

«Если вы увидели незаконную вырубку зеленых насаждений, то в первую очередь звоните в дежурную часть УМВД РФ по городу Владивостоку. Телефоны: 02 (если набирать со стационарного телефона) и 002 (с мобильного). Затем информацию необходимо сообщить в управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока по телефонам 2614−371 и 2614−272, а также оставить обращение через интернет-приемную администрации города Владивостока», — отмечается в сообщении мэрии.