С начала лета во Владивостоке повредили и вырубили 83 дерева
Массовые факты незаконного уничтожения зеленых насаждений выявлены на улицах Прапорщика Комарова, Терешковой и Днепровской.
Массовые факты незаконного уничтожения зеленых насаждений выявлены на улицах Прапорщика Комарова, Терешковой и Днепровской.
Владивосток, 24 июля, PrimaMedia.
С начала лета сотрудники администрации Владивостока выявили 39 незаконно вырубленных и 44 поврежденных дерева. Как сообщили ИА PrimaMedia в
Материалы проверок направлены для дальнейшего разбирательства в правоохранительные и надзорные органы.
«Если вы увидели незаконную вырубку зеленых насаждений, то в первую очередь звоните в дежурную часть УМВД РФ по городу Владивостоку. Телефоны: 02 (если набирать со стационарного телефона) и 002 (с мобильного). Затем информацию необходимо сообщить в управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока по телефонам 2614−371 и 2614−272, а также оставить обращение через
Напомним, что на прошлой неделе эксперты регионального отделения ОНФ в Приморском крае предложили включить леса, расположенные в границах административного центра региона, в состав так называемого зеленого пояса — особо охраняемой территории, где вырубка зеленых насаждений существенно ограничена. Данные предложения были оформлены как гражданская инициатива, которая должна помочь прекратить хищнические вырубки редких и ценных лесов на территории Владивостока, в том числе в лесопарковых зонах.