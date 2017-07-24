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13:33 (мск), источник: РИА Новости

Во Флориде умер старейший в мире ламантин

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Старейший в мире ламантин скончался в США в родном океанариуме через день после того, как ему исполнилось 69 лет, сообщил Музей Южной Флориды.

Источник: AP 2017

«Итоги нашего предварительного расследования указывают, что Снути погиб в результате душераздирающего инцидента, все мы опустошены его потерей. Снути был уникальным животным, у него было так много индивидуальных особенностей, что люди просто не могли не испытывать влечения к нему», — говорится в сообщении.

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Ламантина нашли в подводном помещении, которое используется только для доступа к техническим системам океанариума и вход в которое обычно заперт, но теперь почему-то оказался открыт.

Музей добавляет, что проводится полное расследование обстоятельств гибели ламантина.

Снути родился 21 июля 1946 года в океанариуме Майами. Как отмечается в сообщении музея, это стало первым зарегистрированным рождением ламантина под человеческой опекой.

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