Во Флориде умер старейший в мире ламантин

«Итоги нашего предварительного расследования указывают, что Снути погиб в результате душераздирающего инцидента, все мы опустошены его потерей. Снути был уникальным животным, у него было так много индивидуальных особенностей, что люди просто не могли не испытывать влечения к нему», — говорится в сообщении.