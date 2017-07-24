Кот-мэр города на Аляске скончался в возрасте 20 лет

Как пишет издание New York Daily News, в возрасте нескольких месяцев Стаббс в 1998 году был избран жителями Талкитна (население около 900 человек) неофициальным мэром городка.

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Кот уснул в ночь на пятницу и не проснулся, уточняет телеканал.

«Стаббс прожил 20 лет и три месяца. Он был бойцом до последнего дня своей жизни, мяукая весь день, прося внимания или требуя посидеть рядом с ним на кроватке и позволить ему устроиться поуютнее, урча часами на коленях», — приводит канал заявление его хозяев — семьи Споунс.