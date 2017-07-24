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04:54 (мск), источник: AmurMedia.ru

Должники по взносам на капремонт отдохнуть за границей не смогут

НО «Фонд капитального ремонта Хабаровского края» напоминает о необходимости оплачивать взнос на капремонт вовремя.

Хабаровск, 24 июля, AmurMedia.

С начала года НО «Фонд капитального ремонта Хабаровского края» в адрес собственников — физических и юридических лиц — направил 2282 претензии на общую сумму 77 687 669 рублей. Из них 2103 претензии на общую сумму 5 498 251 рублей были направлены в адрес собственников — физических лиц и 179 претензии на общую сумму 72 189 448 рублей — в адрес собственников — юридических лиц, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ФКР.

НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта» напоминает, что в соответствии с жилищным законодательством, оплата взносов на капитальный ремонт является обязанностью собственников. Отказ от уплаты грозит судебным разбирательством и неприятными последствиями. Так, в случае наличия долга, на имущество собственника может быть наложен арест. Если же собственник квартиры в МКД решил поехать в отпуск за границу, но у него имеется долг по оплате взносов на капремонт, то ему придется остаться дома, так как выезд крупным должникам за предел РФ запрещен.

Обладатели собственности в МКД должны понимать, что сроки начала капитального ремонта их дома на прямую зависят от собираемости взносов. Тем самым, собственники, уклоняющиеся от своевременной оплаты вредят в первую очередь самим себе. Это так же связано с тем, что после доведения дела до суда и взыскания необходимых средств, собственник вынужден платить не только должную сумму, но и пеню.

НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта» рекомендует не задерживать оплату взносов на капремонт во избежание образования задолженности, которая может стать основанием для обращения в суд.

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