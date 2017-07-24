Цену долгожданной красной рыбы назвали в комитете рыбного хозяйства Хабаровского края
300 тонн кеты дойдет до Хабаровска в первых числах августа.
300 тонн кеты дойдет до Хабаровска в первых числах августа.
Хабаровск, 24 июля, AmurMedia.
В первой декаде августа на прилавки Хабаровска поступит первая партия долгожданных лососевых по вполне приемлемой цене. Это 300 тонн кеты, которых должно хватить для удовлетворения текущего спроса, сообщил корр. ИА AmurMedia председатель комитета рыбного хозяйства минприроды Хабаровского края Кирилл Фирсов.
Доступной красной рыбы, которую горожане с нетерпением ждут с начала путины, все нет и нет, а ценники на имеющуюся наводят грусть: 290 рублей за кг. По городу, меж тем, начинают гулять мрачные слухи: рыбы нет и до осени не будет.
Однако в краевом комитете рыбного хозяйства убеждают, что терпеть осталось совсем ничего —
— Уже выловлено 3,2 тысячи тонн красной рыбы. А первая партия в рамках проекта «Доступная рыба» поступит в первых числах августа. Это 300 тонн летних лососей, которые будут поставлены на рынки Хабаровска и
По словам Кирилла Фирсова, по сравнению с 2015 годом, также не самым изобильным для промысла красной рыбы в Амуре, этот год все же богаче: в 2015 году добыли 2,7 тонн, в 2017 году — 3,2 тонн.
— Первых 300 тонн рыбы должно хватить, чтобы удовлетворить текущий спрос. Хочу напомнить, за весь прошлый год в рамках «Доступной рыбы» было поставлено 850 тонн лососевых, — отметил он. — Мы договорились, что в Хабаровске первые партии кеты поступят в «Экодом». Остальные магазины и сети, «Самбери», «Три кота», «Народная компания» и другие, подключатся позднее.