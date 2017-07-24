Японским инвесторам предложили преобразить Парк минного городка во Владивостоке
Власти Приморья уверены, что там можно устроить современный парк с аттракционами, зонами питания и отдыха.
Власти Приморья уверены, что там можно устроить современный парк с аттракционами, зонами питания и отдыха.
Владивосток, 24 июля, PrimaMedia.
Японским инвесторам в качестве бизнес проекта предложили преобразить Парк минного городка во Владивостоке. По словам
Обсуждение состоялось на заседании рабочей группы по
Александр Юров напомнил, что на втором ВЭФ президент России Владимир Путин и
«Мы предлагали две территории — парк Минного городка и сквер Ощепкова. Первый объект японская сторона подчитала слишком объемным и затратным, а второй — не подошел наоборот,
«Здесь можно было бы построить современный парк с аттракционами, зонами питания и отдыха. В парке есть подходящие места и для японского сада. Эта территория популярна у жителей и гостей края и станет современным центром отдыха», — отметил он.
Александр Юров в свою очередь подчеркнул, что российская сторона готова оказать любую необходимую поддержку в разработке проекта и его финансировании.
Отметим, на сегодня