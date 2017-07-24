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05:04 (мск), источник: ДЕЙТА

Морпехи из Поднебесной замечены на улицах Владивостока

Морпехи из Поднебесной замечены на улицах Владивостока.

Морпехи из Китая, Венесуэлы и Ирана прибывают во Владивосток, сообщает ИА «Дейта.ру». Вчера в центре столицы Приморья жители и гости города заметили отряды армейцев из Поднебесной. Некоторых армия соседнего государства на улицах города привела в изумление.

Как сообщили в пресс-службе ВВВО по Тихоокеанскому флоту, иностранные бойцы примут участие в международном конкурсе «Морской десант — 2017». Этот конкурс пройдет среди подразделений морской пехоты, где команды покажут свое мастерство в стрельбе, вождении и выносливости.

В конкурсе «Кубок моря — 2017» команда России будет соперничать с командой «Китая».

Военнослужащим обеих стран предстоит побороться за живучесть корабля на время, поразить морские мишени и выполнить задачи по спасению.

Торжественная церемония открытия конкурса запланирована на 1 августа.

Екатерина Брязгунова.

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