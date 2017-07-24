Морпехи из Поднебесной замечены на улицах Владивостока
Морпехи из Поднебесной замечены на улицах Владивостока.
Морпехи из Поднебесной замечены на улицах Владивостока.
Морпехи из Китая, Венесуэлы и Ирана прибывают во Владивосток, сообщает ИА «Дейта.ру». Вчера в центре столицы Приморья жители и гости города заметили отряды армейцев из Поднебесной. Некоторых армия соседнего государства на улицах города привела в изумление.
Как сообщили в
В конкурсе «Кубок моря — 2017» команда России будет соперничать с командой «Китая».
Военнослужащим обеих стран предстоит побороться за живучесть корабля на время, поразить морские мишени и выполнить задачи по спасению.
Торжественная церемония открытия конкурса запланирована на 1 августа.
Екатерина Брязгунова.