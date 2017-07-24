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05:07 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Обещанная охрана в заповедной бухте Астафьева в Приморье так и не появилась

Несмотря на заявления руководства Дальневосточного морского биосферного заповедника, купающимся никто не препятствует.

Владивосток, 24 июля, PrimaMedia.

Прошедшие выходные стали уже вторыми с момента пресс-конференции, во время которой руководство Дальневосточного морского биосферного заповедника (ДМБЗ) заявило о необходимости жестко соблюдать закон об особо охраняемых природных территориях, передает ИА PrimaMedia. Напомнив, что купание в воде заповедника запрещено, так же как запрещено ездить на авто и ставить палатки в 500 метровой зоне от воды, директор заповедника Николай Якушевский пообещал наладить постоянную охрану семи заповедных бухт. Однако, как сообщает корр. редакции, спустя 10 дней после этих заявлений туристы продолжают нарушать режим в бухте Астафьева.

— Никаких инспекторов и никакой полиции в бухте не видел. Машин у берега, как видите масса. Купаются все без ограничений. И эта ситуация круглосуточно, с тех пор, как находившийся там по договору с прошлым руководством заповедника оленник перестал выставлять охрану — сообщил ИА PrimaMedia местный житель Дмитрий Шеметов. Свои слова он подтверждает фотографиями с места события.

По его словам, даже появление на пляже инспектора, как правило, лишь заставляет людей собрать палатки, которые к ночи появляются вновь.

Напомним, 13 июля на пресс-конференции во Владивостоке руководство заповедника объявило, что семь бухт в Хасанском районе Приморья, расположенных в охранной зоне Дальневосточного морского биосферного заповедника (ДМБЗ), летом 2017 года перестанут быть для туристов местами, где им все позволено. По сути, режим посещения бухт Астафьева, Теляковского, Горшкова, Средней, Спасения, Орлинки и Нерпичьей остается прежним. Но сотрудники ДМБЗ заявили об усилении контроля за его соблюдением.

Помогать им в этом должна была полиция. Подкрепление от УМВД Приморья должно было появиться в Хасанском районе 20 июля. Однако на текущий момент полицейских на пляжах заповедных бухт обнаружено не было.

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