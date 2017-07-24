Обещанная охрана в заповедной бухте Астафьева в Приморье так и не появилась
Несмотря на заявления руководства Дальневосточного морского биосферного заповедника, купающимся никто не препятствует.
Несмотря на заявления руководства Дальневосточного морского биосферного заповедника, купающимся никто не препятствует.
Владивосток, 24 июля, PrimaMedia.
Прошедшие выходные стали уже вторыми с момента
— Никаких инспекторов и никакой полиции в бухте не видел. Машин у берега, как видите масса. Купаются все без ограничений. И эта ситуация круглосуточно, с тех пор, как находившийся там по договору с прошлым руководством заповедника оленник перестал выставлять охрану — сообщил ИА PrimaMedia местный житель Дмитрий Шеметов. Свои слова он подтверждает фотографиями с места события.
По его словам, даже появление на пляже инспектора, как правило, лишь заставляет людей собрать палатки, которые к ночи появляются вновь.
Напомним, 13 июля на
Помогать им в этом должна была полиция. Подкрепление от УМВД Приморья должно было появиться в Хасанском районе 20 июля. Однако на текущий момент полицейских на пляжах заповедных бухт обнаружено не было.