Мэр Пусана Со Бёнсу посетил ВМТП во Владивостоке с рабочим визитом
Стороны обсудили перспективы сотрудничества между транспортными и стивидорными компаниями России и Кореи.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества между транспортными и стивидорными компаниями России и Кореи.
Владивосток, 24 июля, PrimaMedia.
Южнокорейская делегация во главе с мэром Пусана Со Бёнсу посетила Владивостокский морской торговый порт (ВМТП). Во время визита Со Бёнсу осмотрел терминалы порта и провел рабочую встречу с генеральным директором ВМТП Заирбеком Юсуповым, сообщили ИА PrimaMedia в
Стороны обсудили перспективы сотрудничества и дальнейшее развитие деловых отношений между транспортными и стивидорными компаниями России и Кореи. С целью двустороннего экономического развития господин Со Бёнсу предложил заключить соглашение о сотрудничестве между ВМТП и портом Пусан.
Для разработки меморандума между портом Пусан и ВМТП стороны создадут рабочую группу, которая представить рекомендации по расширению сотрудничества между стивидорными компаниями. Соглашение позволит способствовать использованию мощностей двух портов основными грузоотправителями, грузополучателями, судовладельцами и перевозчиками России и Кореи.