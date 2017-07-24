Мэр Пусана Со Бёнсу посетил ВМТП во Владивостоке с рабочим визитом

Владивосток, 24 июля, PrimaMedia.

Южнокорейская делегация во главе с мэром Пусана Со Бёнсу посетила Владивостокский морской торговый порт (ВМТП). Во время визита Со Бёнсу осмотрел терминалы порта и провел рабочую встречу с генеральным директором ВМТП Заирбеком Юсуповым, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества и дальнейшее развитие деловых отношений между транспортными и стивидорными компаниями России и Кореи. С целью двустороннего экономического развития господин Со Бёнсу предложил заключить соглашение о сотрудничестве между ВМТП и портом Пусан.