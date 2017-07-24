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05:09 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Мэр Пусана Со Бёнсу посетил ВМТП во Владивостоке с рабочим визитом

Стороны обсудили перспективы сотрудничества между транспортными и стивидорными компаниями России и Кореи.

Владивосток, 24 июля, PrimaMedia.

Южнокорейская делегация во главе с мэром Пусана Со Бёнсу посетила Владивостокский морской торговый порт (ВМТП). Во время визита Со Бёнсу осмотрел терминалы порта и провел рабочую встречу с генеральным директором ВМТП Заирбеком Юсуповым, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества и дальнейшее развитие деловых отношений между транспортными и стивидорными компаниями России и Кореи. С целью двустороннего экономического развития господин Со Бёнсу предложил заключить соглашение о сотрудничестве между ВМТП и портом Пусан.

Для разработки меморандума между портом Пусан и ВМТП стороны создадут рабочую группу, которая представить рекомендации по расширению сотрудничества между стивидорными компаниями. Соглашение позволит способствовать использованию мощностей двух портов основными грузоотправителями, грузополучателями, судовладельцами и перевозчиками России и Кореи.

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