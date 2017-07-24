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05:30 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На неделе в Красноярске ожидается теплая и дождливая погода

Столбики термометров поднимутся до +25°C.

Источник: РИА "Новости"

На предстоящей неделе в Красноярске сохранится теплая, но дождливая погода. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 24 июля, температура воздуха поднимется до +19°C. Ближе к вечеру в городе потеплеет до +24°C. Во второй половине дня синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер юго-западный с порывами до 2 м/с.

«24 июля по центральным и южным районам Красноярского края местами ожидаются сильные дожди, грозы, возможен град, в южных районах при грозах порывы ветра до 18м/с, ночью и утром местами туманы», — говорится на сайте Среднесибирского УГМС.

Во вторник, 25 июля, будет ясно. Кратковременные осадки пройдут только вечером. Столбики термометров в этот день поднимутся до +23…+25°C. Ветер усилится до 4 м/с.

В ночь на среду, 26 июля, в Красноярске резко похолодает до +15°C. В середине недели в городе будут идти сильные ливни с грозами. Несмотря на обильные осадки, во второй половине дня в городе потеплеет до +22…+24°C. Такая дождливая погода продержится до выходных, обещают метеорологи.

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