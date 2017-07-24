Тигрица Уссури и козел Тур заняли апартаменты знаменитых Амура и Тимура
Приморский
Приморский
Владивосток, 24 июля, PrimaMedia.
Новая звериная парочка Приморского
Отметим, что до сих пор руководство парка не торопится раскрывать подробности об отношениях Уссури и Тура. Директор Дмитрий Мезенцев до сих пор сохраняет интригу, отмечая при этом, что очень скоро все раскроется.
Напомним, история всемирно известной дружбы между хищником и травоядным началась в Приморском сафари парке осенью 2015 года. 22 ноября в вольер к амурскому тигру Амуру привели обычного домашнего козла, у которого на тот момент даже имени не было. Кто бы мог тогда предположить, что из этого получится самая удивительная и необычная история, которую будут обсуждать во всем мире. Хищнику и раньше запускали в вольер животных, чтобы он не терял охотничьих навыков. Но козел, позже названный Тимуром, не захотел стать блюдом, а смог из добычи превратиться в товарища.
Посмотреть на парочку приезжали туристы со всего мира, директора парка Дмитрия Мезенцева приглашали выступать на телевидение. Дружба прервалась в конце января 2016 года. Козел спровоцировал тигра Амура на нападение, хищник потрепал травоядного «соседа» по вольеру и бросил, после чего сотрудникам
Уже летом 2016 года Амур «женился» на специально привезенной в парк тигрице. Ею и была героиня нового ролика Уссури. Позже от союза знаменитого Амура с тигрицей Уссури, на свет появились два маленьких тигренка. По