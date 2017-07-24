Тигрица Уссури и козел Тур заняли апартаменты знаменитых Амура и Тимура

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Владивосток, 24 июля, PrimaMedia.

Новая звериная парочка Приморского сафари-парка — тигрица Уссури и козел Тур — продолжают развивать свои отношения. Так, на очередном видео, опубликованном на официальном сайте сафари-парка — животные находятся в вольере, который до них облюбовали знаменитые Амур и Тимур, сообщает ИА PrimaMedia.

Отметим, что до сих пор руководство парка не торопится раскрывать подробности об отношениях Уссури и Тура. Директор Дмитрий Мезенцев до сих пор сохраняет интригу, отмечая при этом, что очень скоро все раскроется.

Напомним, история всемирно известной дружбы между хищником и травоядным началась в Приморском сафари парке осенью 2015 года. 22 ноября в вольер к амурскому тигру Амуру привели обычного домашнего козла, у которого на тот момент даже имени не было. Кто бы мог тогда предположить, что из этого получится самая удивительная и необычная история, которую будут обсуждать во всем мире. Хищнику и раньше запускали в вольер животных, чтобы он не терял охотничьих навыков. Но козел, позже названный Тимуром, не захотел стать блюдом, а смог из добычи превратиться в товарища.

Посмотреть на парочку приезжали туристы со всего мира, директора парка Дмитрия Мезенцева приглашали выступать на телевидение. Дружба прервалась в конце января 2016 года. Козел спровоцировал тигра Амура на нападение, хищник потрепал травоядного «соседа» по вольеру и бросил, после чего сотрудникам сафари-парка пришлось срочно выманивать Амура из вольера, а потом эвакуировать козла на медосмотр. С этого момента неразлучные доселе друзья начали жить порознь. Козла некоторое время лечили, так как тигр нанес ему довольно серьезные раны, после чего поселили по соседству с Амуром, их по-прежнему можно было увидеть в сафари-парке, но порознь.