В Красноярске оштрафовали кортеж «свадебных хулиганов»
Сумма штрафа составила 1 тыс. рублей.
Сумма штрафа составила 1 тыс. рублей.
Буйных участников свадебного кортежа в Красноярске, устроивших «шоу» в районе ТЦ «Авиатор», оштрафовали на 1 тыс. рублей. Молодые люди открывали двери прямо посреди проезжей части и вылезали из автомобильных люков, создавая помехи другим водителям. Инцидент произошел на выходных. Информацию об этом подтвердили в
Запись с участниками свадебного кортежа была опубликована в группе «Автохамы Красноярска». На кадрах с видеорегистратора видно, как молодые люди в костюмах ехали, высунувшись из дверей и люков. Один из них ехал с открытыми дверьми. Водители автомобилей при этом громко сигналили и тормозили основной поток машин.
Сотрудники Госавтоинспекции вычислили номера транспортных средств и привлекли владельцев автомобилей к административной ответственности за «нарушения правил перевозки пассажиров». Сейчас их проверяют на причастность к другим правонарушениям, добавили в полиции.