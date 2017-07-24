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05:41 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске оштрафовали кортеж «свадебных хулиганов»

Сумма штрафа составила 1 тыс. рублей.

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Буйных участников свадебного кортежа в Красноярске, устроивших «шоу» в районе ТЦ «Авиатор», оштрафовали на 1 тыс. рублей. Молодые люди открывали двери прямо посреди проезжей части и вылезали из автомобильных люков, создавая помехи другим водителям. Инцидент произошел на выходных. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

Запись с участниками свадебного кортежа была опубликована в группе «Автохамы Красноярска». На кадрах с видеорегистратора видно, как молодые люди в костюмах ехали, высунувшись из дверей и люков. Один из них ехал с открытыми дверьми. Водители автомобилей при этом громко сигналили и тормозили основной поток машин.

Сотрудники Госавтоинспекции вычислили номера транспортных средств и привлекли владельцев автомобилей к административной ответственности за «нарушения правил перевозки пассажиров». Сейчас их проверяют на причастность к другим правонарушениям, добавили в полиции.

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