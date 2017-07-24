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07:48 (мск), источник: VN.ru

День ВДВ-2017 в Новосибирске: программа и места сбора

Расписание праздничных мероприятий Дня ВДВ-2017, карта традиционных мест сбора десантников в Новосибирске и правила поведения в День ВДВ — в материале VN.ru.

Второго августа в Новосибирской области пройдет празднование 87-й годовщины образования Воздушно-десантных войск.

— У десантников есть один день в году, когда мы встречаемся, а потом просто растворяемся в массе. У меня есть ребята, которые работают простыми охранниками, при этом у них вся грудь в медалях. Есть Орден Мужества, Орден Славы. А тот, кто пьяным спит на лавочке в парке — это не десантники, это «ряженые», — говорит член центрального совета «Союза десантников России» Виталий Шадрин.

Утром десантники почтят память боевых товарищей на Мемориале Славы, после чего официальная часть праздника продолжится в Центральном парке. В преддверии праздника десантники в составе «Союза десантников Сибири» проводят встречи с воспитанниками детских патриотических клубов, посещают детские дома, где проводят мастер-классы для подростков.

Расписание мероприятий второго августа:
Монумент Славы

10.00 — десантники почтят память боевых товарищей возложением цветов. После этого колона автомобилей с флагами ВДВ двинется к Центральному парку, где в 11.00 запланировано официальное начало праздничных мероприятий.

Центральный парк

— 11.00 — открытие праздничной программы, почетные гости проходят на сцену;.

— 11.05 — 11.10 — гимн Российской Федерации;.

— 11.10−11.20 — приветственные слова и поздравления;.

— 11.20−11.30 — ведущие представляют присутствующих на мероприятии матерей Героев РФ, награжденных посмертно, вручают цветы;.

— 11.30 — работа полевой кухни;.

— 11.30−14.00 — концертная программа, выступление музыкальных групп, танцевальных коллективов, конкурсы и награждения;.

— награждение памятными медалями, награждение победителей областных соревнований военно-патриотических клубов и областных соревнований на «Кубок Маргелова»;.

— показательные выступления воинов-десантников;.

— награждение ВПК по итогам соревнований;.

— проведение благотворительных акций;.

— выставка техники и оружия времен Великой Отечественной войны;.

— спортивные соревнования: гири, канат, переноска раненого;.

— работа аниматоров для детей;.

— мастер-классы по укладке парашютных систем;.

— разборка-сборка АК-47 для всех желающих;.

— работа тира, конкурсы для детей и родителей «снайперская пара»;.

— другие конкурсы;.

— народные гуляния;.

— 14.00 — окончание торжественной части праздника.

Проводить официальную часть Дня воздушно-десантных войск в Центральном парке в нашем городе уже стало традицией. Дальше начинается так называемая народная часть праздника, когда десантники расходятся небольшими группами по другим местам сбора, чаще всего на пляже или на набережной Оби.

— Мы уже несколько лет пытаемся сделать этот праздник семейным, здоровым, спортивным, чтобы люди приходили на него отдыхать вместе со всей семьей, — комментирует член центрального совета «Союза десантников России» Виталий Шадрин.

За две недели до очередной годовщины на сайте ВСОО ВДВ «Союз десантников Сибири» были опубликованы «Правила поведения в день ВДВ», где подробно расписаны все действия десантника, начиная от подготовки формы одежды (отбить берет, проверить крепление наград, погладить мундир и тельняшку), до таких лирических вещей, как исполнить хором песню «Расплескалась синева» в конце мероприятия.

Про купание в фонтанах нет ни слова, но есть строчка «окунуться в воде (смыть грехи, у кого накопились)». При этом категорически не рекомендуется нырять в неразведанный водоем, чтобы не повторить подвига служивого, который в 2011 году ударился о дно бассейна в парке и сломал шею. Также не рекомендуется устраивать пьяные дебоши и позорить каким-либо образом ВДВ.

— У ВДВ нет традиции купаться в фонтанах, — продолжает Виталий Шадрин. — Главком ВДВ РФ Владимир Шаманов как-то озвучил свою версию происхождения обычая — на купание в фонтанах десантников провоцируют журналисты. В реальности такой традиции нет. И любое проявление интереса со стороны СМИ и попытка узнать об этой традиции путем опроса на празднике закончится только сюжетом с фантазией на заданную тему.

По его мнению, размах, с которым в России отмечается День ВДВ, объясняется спецификой службы десантников. Воздушно-десантные войска являются резервом Верховного Главнокомандующего, готовые в любой момент готовы выполнить приказ Президента и Министра обороны РФ. Те же, кто устраивает пьяные дебоши и спит на лавочке в парке, это «ряженые», то есть, люди, которым нет разницы, в какой день пить — будь это День пограничника, День военно-морского флота или День ВДВ.

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