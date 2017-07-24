День ВДВ-2017 в Новосибирске: программа и места сбора
Расписание праздничных мероприятий Дня ВДВ-2017, карта традиционных мест сбора десантников в Новосибирске и правила поведения в День ВДВ — в материале VN.ru.
Расписание праздничных мероприятий Дня ВДВ-2017, карта традиционных мест сбора десантников в Новосибирске и правила поведения в День ВДВ — в материале VN.ru.
Второго августа в Новосибирской области пройдет празднование 87-й годовщины образования
— У десантников есть один день в году, когда мы встречаемся, а потом просто растворяемся в массе. У меня есть ребята, которые работают простыми охранниками, при этом у них вся грудь в медалях. Есть Орден Мужества, Орден Славы. А тот, кто пьяным спит на лавочке в парке — это не десантники, это «ряженые», — говорит член центрального совета «Союза десантников России» Виталий Шадрин.
Утром десантники почтят память боевых товарищей на Мемориале Славы, после чего официальная часть праздника продолжится в Центральном парке. В преддверии праздника десантники в составе «Союза десантников Сибири» проводят встречи с воспитанниками детских патриотических клубов, посещают детские дома, где проводят
Расписание мероприятий второго августа:
Монумент Славы
10.00 — десантники почтят память боевых товарищей возложением цветов. После этого колона автомобилей с флагами ВДВ двинется к Центральному парку, где в 11.00 запланировано официальное начало праздничных мероприятий.
Центральный парк
— 11.00 — открытие праздничной программы, почетные гости проходят на сцену;.
— 11.05 — 11.10 — гимн Российской Федерации;.
— 11.10−11.20 — приветственные слова и поздравления;.
— 11.20−11.30 — ведущие представляют присутствующих на мероприятии матерей Героев РФ, награжденных посмертно, вручают цветы;.
— 11.30 — работа полевой кухни;.
— 11.30−14.00 — концертная программа, выступление музыкальных групп, танцевальных коллективов, конкурсы и награждения;.
— награждение памятными медалями, награждение победителей областных соревнований
— показательные выступления воинов-десантников;.
— награждение ВПК по итогам соревнований;.
— проведение благотворительных акций;.
— выставка техники и оружия времен Великой Отечественной войны;.
— спортивные соревнования: гири, канат, переноска раненого;.
— работа аниматоров для детей;.
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— работа тира, конкурсы для детей и родителей «снайперская пара»;.
— другие конкурсы;.
— народные гуляния;.
— 14.00 — окончание торжественной части праздника.
Проводить официальную часть Дня
— Мы уже несколько лет пытаемся сделать этот праздник семейным, здоровым, спортивным, чтобы люди приходили на него отдыхать вместе со всей семьей, — комментирует член центрального совета «Союза десантников России» Виталий Шадрин.
За две недели до очередной годовщины на сайте ВСОО ВДВ «Союз десантников Сибири» были опубликованы «Правила поведения в день ВДВ», где подробно расписаны все действия десантника, начиная от подготовки формы одежды (отбить берет, проверить крепление наград, погладить мундир и тельняшку), до таких лирических вещей, как исполнить хором песню «Расплескалась синева» в конце мероприятия.
Про купание в фонтанах нет ни слова, но есть строчка «окунуться в воде (смыть грехи, у кого накопились)». При этом категорически не рекомендуется нырять в неразведанный водоем, чтобы не повторить подвига служивого, который в 2011 году ударился о дно бассейна в парке и сломал шею. Также не рекомендуется устраивать пьяные дебоши и позорить
— У ВДВ нет традиции купаться в фонтанах, — продолжает Виталий Шадрин. — Главком ВДВ РФ Владимир Шаманов
По его мнению, размах, с которым в России отмечается День ВДВ, объясняется спецификой службы десантников.