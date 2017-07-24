«Тайные пассажиры» заставили контролеров в электричках быть вежливее

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Контролеры в пригородных электричках Центральной пригородной пассажирской кампании стали на треть вежливее благодаря работе «тайных пассажиров». Об этом порталу m24.ru рассказали в пресс-службе компании.

По утверждению перевозчика, с начала года благодаря работе отдела технического контроля количество нарушений при оформлении и выдаче проездных документов снизилось на 33,86 процента, также уменьшилось количество фактов некачественной проверки проездных документов.