Чегдомын готовится к возобновлению авиарейсов в Хабаровск

— Первый рейс Хабаровск-Чегдомын по-прежнему назначен на 2 августа, но скорее всего, придётся его на несколько дней перенести, — отметил Максим Харин. — Еще не готова взлётно-посадочная полоса, её состояние перед началом эксплуатации обязана проверить и принять комиссия. Здание нового аэровокзала будет построено к 10 августа, но без него можно несколько дней обойтись, проводить досмотр пассажиров и багажа непосредственно перед посадкой в самолёт, но без правильно подготовленной полосы рейс не будет запущен. Напомним, согласно поручению губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, регулярное авиасообщение между Чегдомыном и Хабаровском должно возобновиться с III квартала 2017 года. Здание аэровокзала строит предприятие «Ургалуголь», а персонал аэровокзала обучили специалисты «Хабаровских авиалиний». Регулярное авиасообщение между Верхнебуреинским райцентром и столицей края прекратилось более 20 лет назад и круглогодично в моногород можно добраться только по железной дороге. Улучшение транспортной доступности окажет непосредственное влияние на развитие поселения и условий жизни верхнебуреинцев, успеху в реализации проекта «Большой Чегдомын» и расширению инвестиционного проекта ОАО «Ургалуголь» по добыче и обогащению угля.