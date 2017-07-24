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06:03 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Чегдомын готовится к возобновлению авиарейсов в Хабаровск

Из-за многодневных дождей срок подготовки полосы может быть перенесен на неделю.

Источник: Reuters

Возобновление пассажирских перевозок по маршруту Хабаровск-Чегдомын из-за продолжавшихся целую неделю дождей может перенестись со 2 августа на более позднюю дату. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» коммерческий директор КГУП «Хабаровские авиалинии» Максим Харин, спецтехника несколько дней подряд не могла приступить к работе по уплотнению грунтовой взлётно-посадочной полосы.

— Первый рейс Хабаровск-Чегдомын по-прежнему назначен на 2 августа, но скорее всего, придётся его на несколько дней перенести, — отметил Максим Харин. — Еще не готова взлётно-посадочная полоса, её состояние перед началом эксплуатации обязана проверить и принять комиссия. Здание нового аэровокзала будет построено к 10 августа, но без него можно несколько дней обойтись, проводить досмотр пассажиров и багажа непосредственно перед посадкой в самолёт, но без правильно подготовленной полосы рейс не будет запущен. Напомним, согласно поручению губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, регулярное авиасообщение между Чегдомыном и Хабаровском должно возобновиться с III квартала 2017 года. Здание аэровокзала строит предприятие «Ургалуголь», а персонал аэровокзала обучили специалисты «Хабаровских авиалиний». Регулярное авиасообщение между Верхнебуреинским райцентром и столицей края прекратилось более 20 лет назад и круглогодично в моногород можно добраться только по железной дороге. Улучшение транспортной доступности окажет непосредственное влияние на развитие поселения и условий жизни верхнебуреинцев, успеху в реализации проекта «Большой Чегдомын» и расширению инвестиционного проекта ОАО «Ургалуголь» по добыче и обогащению угля.

По предварительным расчётам цена билета на рейс Хабаровск-Чегдомын составит около 5500 рублей, при том, что проезд в плацкартном вагоне по тому же маршруту сейчас стоит около 2500 рублей.

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