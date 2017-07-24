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06:17 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Активисты нашли подозрительно дешевое масло в красноярских магазинах

По мнению общественников, масло произведено «неизвестно где и неизвестно кем».

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярский активист Игорь Болбат заявил, что в супермаркетах продается сливочное масло по подозрительно низкой цене. Общественник считает, что нынешняя стоимость продукта может свидетельствовать о его подделке.

«В супермаркетах нашего города с нового года продают масло, произведенное неизвестно где и неизвестно кем. До сих пор его никто не проверил. Если сливочное масло продается в магазине по цене 80 рублей за килограмм, сколько стоит оно на выходе из подпольного цеха? Там может быть что угодно, только не сливочное масло», — написал Болбат на своей странице в Facebook.

Также активист отметил, что запросы с просьбой разобраться в ситуации были направлены во все профильные надзорные органы. Однако дело так и не сдвинулось с «мертвой точки».

«В марте мы обратились с депутатскими запросами в Роспотребнадзор, прокуратуру и краевое УВД. В мае новосибирский Роспотребнадзор дал ответ, что нет ни предприятия, ни производства по указанному адресу, дело передано в УВД. Позиция наших региональных надзорных органов такова. Роспотребнадзору запрещает проверять прокуратура, прокуратура и УВД сообщили, что будут работать над этим вопросом. Любые проверки Роспотребнадзора только с разрешения прокуратуры, говорят, только в нашем регионе такая позиция прокуратуры. Таким образом, надзорные органы знают, что в сетях города продается масло, произведенное несуществующим предприятием неизвестно где. По не совсем понятной причине этот вопрос остается без движения не один месяц», — заявил Болбат.

По мнению активиста, в сложившейся ситуации «нет всемирного заговора или мегакоррупционной схемы».

«Либо система не сработала и ответственные люди просто должны узнать о недоработке, либо это государственная политика, направленная на всяческое развитие малого бизнеса. Тут нет сарказма, если малый бизнес сегодня заработает хорошие деньги на фальсификате, он сможет в дальнейшем развиться и выпускать качественную продукцию. Какова же в этой ситуации тогда позиция нас, рядовых покупателей?», — резюмировал общественник.

Кроме того, активист добавил, что при цене 80 рублей за килограмм масла исходное сырье будет стоить в два раза дешевле — «не более 40 рублей, а то и ниже». В комментариях пользователи Сети отметили, что за такую цену продается не масло, а спред — смесь животных и растительных жиров.

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