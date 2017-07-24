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07:30 (мск), источник: Forbes.kz

Расходы Казахстана на Expo-2017 превысили планируемый объём

Проведение столь крупных мероприятий, как Expo (здесь следует также учитывать, что есть главные и так называемые промежуточные всемирные выставки, которая и имеет место в Астане), в каждой стране-хозяйке имеет разный эффект.

Источник: Forbes.kz

Если одним удается с успехом провести саму выставку и даже на этом заработать, то другие остаются со значительными потерями. Впрочем, многие страны вопрос прибыли отводят на второй план, ставя целью продемонстрировать миру свои успехи, улучшить имидж для привлечения инвестиций или оживить отдельные свои регионы.

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Forbes Kazakhstan посчитал интересным сравнить, во сколько подобные события обошлись другим странам, выступившим организаторами с начала 2000-х. Правда, точная стоимость выставки для Казахстана остается неизвестной, так как подготовка к ней сопровождалась коррупционными скандалами, новыми вливаниями из бюджета вкупе с заявлениями представителей НК «Астана ЭКСПО-2017» о сэкономленных средствах. Изначально из бюджета страны на 2015−2017 выделялось 435 млрд тенге. По подсчетам Forbes Kazakhstan, с 2014 по март 2017 было выделено 543,53 млрд тенге, или около $2 млрд по средневзвешенному курсу за этот период.

Как известно, ожидается, что на Expo-2017 побывают около 2−3 млн человек, и, с учетом того что некоторые из них посетят выставку дважды, планируется продать 5 млн билетов, что весьма невысокий показатель, особенно если соотнести его с расходами. Так, одну из самых провальных Expo провела Германия в 2000 году в Ганновере, потратив около $1,7 млрд. Вместо ожидавшихся 40 млн человек выставку посетило всего 18 млн, что стало одной из причин больших убытков.

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Для организации Expo-2005 в японском городе Нагоя, основным украшением которой стали роботы, потребовалось $3,3 млрд. Были представлены экспозиции 121 страны, которые за шесть месяцев посмотрели около 22 млн человек.

Проведение Expo-2008 в испанской Сарагосе обошлось в $1,07 млрд. Зато помимо строительства объектов для выставочного городка площадью 25 га там был реализован ряд автодорожных и железнодорожных проектов. Всего в выставке приняли участие 104 страны, и именно на ней президент Казахстана, ставший одним из 6 млн посетителей, упомянул о необходимости организации подобного мероприятия в Астане.

Следующая выставка, в 2010, проходила в китайском Шанхае. По официальным данным, на ее подготовку правительство потратило $4,2 млрд, что в 2 раза больше, чем расходы на пекинскую Олимпиаду-2008. В мероприятии приняли участие 198 стран, а посетило ее более 70 млн человек, что стало рекордом за всю историю.

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На строительство Expo-2012 в южнокорейском городе Йосу правительство потратило около $8,99 млрд. Территория выставки составила 250 тыс. кв. м, а свои экспозиции представили более 100 стран и международных организаций. Однако событие, принявшее более 8 млн посетителей, не смогло оживить регион, а многомиллиардные сооружения оказались заброшены.

На подготовку «большого» Expo-2015 в Милане правительство потратило более $1,46 млрд. Но дополнительные инвестиции на постройку линии метро и шоссе составили около $14 млрд. Выставка заняла территорию площадью более 1,1 млн кв. м, где разместилось 53 национальных и тематических павильона. В ней приняли участие 147 стран, а количество посетителей составило более 20 млн человек. Казахстанский павильон обошелся стране почти в 17 млн евро.

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