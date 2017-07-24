Красноярские специалисты рассказали, как не отравиться дикоросами
С наступлением сезона в регионе ежегодно регистрируются случаи отравления грибами и ягодами.
С наступлением сезона в регионе ежегодно регистрируются случаи отравления грибами и ягодами.
Специалисты предупреждают жителей Красноярского края об опасности отравления дикоросами.
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Так, не стоит собирать старые грибы, так как в них могли размножится ядовитые микроорганизмы. Также опасны грибы, растущие у дороги. Дело в том, что они могли аккумулировать в себе ядовитые тяжелые металлы — ртуть, свинец, кадмий.
Основная причина отравления дикоросами — использование в приготовлении, найденных грибов и ягод, которые по своей природе не являются съедобными. Врачи настоятельно рекомендуют при сборе грибов класть в корзину те, которые хорошо знаете и умеете различать в любых условиях.
Первые признаки отравления могут появиться через 30 минут или через 6−12 часов. Основными признаками являются: тошнота, рвота, диарея. В случае, если появились симптомы отравления, необходимо вызвать скорую помощь, промыть желудок, выпить