В Омске будет жарко и дождливо
Синоптики
Синоптики
В Омске сохранится прежняя погода — тепло и дожди.
Ведущий синоптик отдела метеорологических прогнозов Светлана Сенина.
— Вся следующая неделя не принесет изменений в погоде. Сохранится умеренно теплая погода. Практически ежедневно будут отмечаться дожди от небольших до сильных, грозы, в отдельных районах области не исключены град и шквалистое усиление ветра.
В понедельник, 24 июля, омичей ждет жара до +24…+29°. При этом ветер восточный,
Во вторник, 25 июля, ночью будет +11…+16°, а днем такая же жара, что и накануне: +24…+29°. Ветер
В среду, 26 июля, станет еще жарче: +12…+17° ночью и жара +25…+30° днем. Ветер стихнет до 2−7 метров в секунду, но останется