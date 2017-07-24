В Омске будет жарко и дождливо

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В Омске сохранится прежняя погода — тепло и дожди.

Ведущий синоптик отдела метеорологических прогнозов Светлана Сенина.

— Вся следующая неделя не принесет изменений в погоде. Сохранится умеренно теплая погода. Практически ежедневно будут отмечаться дожди от небольших до сильных, грозы, в отдельных районах области не исключены град и шквалистое усиление ветра.

В понедельник, 24 июля, омичей ждет жара до +24…+29°. При этом ветер восточный, юго-восточный с переходом на северо-западный 6−11 метров в секунду, а местами порывы 17−22 метров в секунду. Сегодня днем пройдет небольшой, а местами умеренный дождь, синоптики обещают грозу и град. Атмосферное давление сегодня будет слабо падать.

Во вторник, 25 июля, ночью будет +11…+16°, а днем такая же жара, что и накануне: +24…+29°. Ветер северо-западный 7−12 метров в секунду, местами порывы 15−20 метров в секунду. Синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь, грозу и град.