Без осадков и до 25 градусов тепла будет в столичном регионе

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. До 25 градусов тепла ожидается в понедельник в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

«При переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 22−24, по области — от 20 до 25 градусов тепла», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер западный 3−8 м/с.

Во вторник будет солнечно и тепло. Ночью столбики термометров покажут в столице 13−15, в Подмосковье — от 10 до 15 градусов.