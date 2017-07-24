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06:19 (мск), источник: ТАСС

Без осадков и до 25 градусов тепла будет в столичном регионе

Ожидается переменная облачность.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. До 25 градусов тепла ожидается в понедельник в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

«При переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 22−24, по области — от 20 до 25 градусов тепла», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер западный 3−8 м/с.

Во вторник будет солнечно и тепло. Ночью столбики термометров покажут в столице 13−15, в Подмосковье — от 10 до 15 градусов.

Днем в Москве воздух прогреется до 24−26, по области — до 22−27 градусов. Ветер переменных направлений 2−7 м/ с.

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