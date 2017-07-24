В алматинском зоопарке посетители закидали камнями отдыхающего льва (видео)

На кадрах видно, как женщина подыскивает для своего спутника камни, а тот швыряет их за ограждение, пытаясь заставить льва встать.

«Жена заботливо ищет камешки мужу, чтобы тот разбудил отдыхающего льва. Че зря за входной заплатили что ли? Почему звери ещё не танцуют макарену перед посетителями???», — вопрошает автор видеоролика.