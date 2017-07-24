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07:27 (мск), источник: Newtimes.kz

В алматинском зоопарке посетители закидали камнями отдыхающего льва (видео)

В Сети распространилось видео, как мужчина пытается разбудить отдыхающего льва, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

В Сети распространилось видео, как мужчина пытается разбудить отдыхающего льва, передает ИА «NewTimes.kz».

Видеоролик появился в социальной сети Instagram в паблике zhest_kz.

На кадрах видно, как женщина подыскивает для своего спутника камни, а тот швыряет их за ограждение, пытаясь заставить льва встать.

Однако, заметив съемку, посетители зоопарка быстро скрылись.

«Жена заботливо ищет камешки мужу, чтобы тот разбудил отдыхающего льва. Че зря за входной заплатили что ли? Почему звери ещё не танцуют макарену перед посетителями???», — вопрошает автор видеоролика.

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